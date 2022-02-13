為老婆煮雞湯產後補身 AKIRA打破林志玲代孕傳聞

AKIRA（左）稱老婆林志玲（右）從沒想過放棄，最終得到了他們最想要的。（資料圖片）

【明報專訊】47歲台灣名模林志玲2019年跟日本組合EXILE成員AKIRA（黑澤良平）結婚，他們喜歡小朋友，經過近3年努力，終於在上月31日報喜，宣布已榮升父母，分享兒子捉着他們手指的溫馨照。當大家恭喜林志玲一索得男時，網上卻有她代孕傳聞，林志玲未有回應。AKIRA日前接受台灣傳媒視像訪問時，透露林志玲產後愛喝雞湯，希望她的身體趕快好起來，間接打破代孕傳聞。

林志玲上月喜獲兒子，她開心公布喜訊時說：「終於、終於等到小天使誕生到我們家，很希望在這個美好的一年初始，和我愛的每一個人分享我衷心感激的喜悅，也謝謝大家一直以來的祝福和打氣。」她懷孕過程保密，未有透露半點消息，所以當她透露兒子已出世時，大家感驚喜及替她高興；不過也因此出現一些猜測，有網絡暗指林志玲疑是找代孕，引起網民議論。林志玲未有理會，在公布喜訊後數天，在社交網逐一感謝好友祝福。

「志玲從沒想過放棄」

榮升爸爸的AKIRA日前因疫情未能到台灣出席品牌活動，他透過視像接受台灣傳媒訪問，首度公開談及做爸爸的喜悅。他坦言當爸爸後感到十分幸福，「雖然世上有各種夫妻面臨不同的問題、很多難關，我們也不例外，但志玲從沒想過放棄，隨時抱持希望、堅定自己信念，所以我們最終得到了最想要的」。

夫妻一起換片餵奶

AKIRA感謝老婆，他說有孩子後，生活形態、方式都有改變，「結婚後，志玲將重心都放在家裏，直到有了小孩，還把所有的愛都放在這上面，內心有很多感謝，她真的很偉大，我會把握住這分幸福。看到她守護家庭、母親的樣子，每天都充滿感動」。AKIRA表示孩子出世後，他們協議一起帶小孩，就連半夜喝奶、換尿片也都互相幫忙。

未來少談兒子

關於林志玲的身體狀况，AKIRA稱老婆愛喝雞湯，希望她的身體趕快好起來。言語間打破林志玲的代孕傳聞。他透露兩人之前在台灣時也常喝雞湯，他平日在家也會煮雞湯給志玲喝。

至於兒子像誰？他說︰「兩個都像。未來會減少回應孩子的問題，因為跟他的未來相關，發表時會選擇低調行事。」

娛樂組