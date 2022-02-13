《逆天奇案》續集無馮盈盈 監製爆陳展鵬林夏薇九成會復合

【明報專訊】陳展鵬、林夏薇及馮盈盈去年主演劉家豪監製劇集《逆天奇案》成績理想，成為2021年收視最高劇集。劇中林夏薇演出獲網民封為「國民女友」，對馮盈盈介入她與陳展鵬的戀情感不滿，令馮盈盈被指是「國民妖精」；林夏薇與陳展鵬最終分手收場，網民大嘆可惜，望可以開拍續集，讓兩人復合。

原班人馬10月中開鏡

劉家豪日前在微博宣布落實原班人馬拍攝《逆天奇案》續集，定於10月中開鏡。他寫道：「好一句輕鬆奪冠，是給劇組壓力嗎？不怕，動力反而來了，《逆天2》創作已激情展開，並且確定原班人馬10月中開鏡，支持一下。」他標籤陳展鵬、林夏薇、黃智雯、蔣祖曼、張頴康、劉佩玥的名字，但未有馮盈盈，有估計後者無份參與拍續集，不少網民讚好，直言不喜歡有小三的情節。

劉家豪跟網民互動回答問題，他透露續集角色是連貫，但案件是全新創作。對於有網民稱希望不要再有小三及出軌劇情，他回答：「劇組會努力做好。」至於陳展鵬與林夏薇劇中會否復合？他說：「九成會的。」網民又期待反派張頴康與劉佩玥的演出。劉家豪讚賞道：「他們真的演得不錯。」他又稱會應網民要求加戲給蔣祖曼。

娛樂組