《華燈》第3季預告片露玄機 楊謹華被奶奶追問兇手身分

《華燈》第3季預告片的字幕用上「she」，令人聯想到兇手是女生。（網上圖片）

【明報專訊】林心如擔任總製作人兼女主角的劇集《華燈初上》，第3季將於3月18日在Netflix上架。此劇自去年11月播出以來，在台灣討論度高，並不斷升溫，日前林心如公布第3季播映時間，粉絲好激動，當中陳嘉樺（Ella）留言：「終於……我等你等得好苦啊！ 」官方的兩分鐘預告片讓粉絲們變身偵探，追查誰是殺死「蘇媽媽」（楊謹華飾）的兇手。

昨日楊謹華在台灣出席護膚品活動，她透露農曆新年拜年，大家開口不是拜年而是問她「誰是兇手？」奶奶沒有催她生BB，但追問劇情，甚至說：「你只要跟我說（兇手）是男的還是女的。」楊謹華不能劇透，只有巧妙回答：「是活的、長得好看的。」她稱拍《華燈初上》好感觸，第2季中跟林心如在喪禮中對望的場景印象最深刻，她說：「那時還穿插我們年輕時的回憶，那場戲能感受到我們的情誼，真的很愛對方，讓我追劇時也落淚。」

不少網民要求拍第4季或外傳？楊謹華稱無論《華燈》有外傳或內傳，自己也期待並願意參與。

字幕暗示兇手是女生？

有網民指《華燈》第3季英文版預告片露玄機，暗示兇手是女生。片中楊謹華寫信時，旁白念出「如果可以選擇，為什麼會殺人？」，英文版字幕：「If she had a choice,why would she resort to murder？」但也有指對上一句台詞是「你知道一個女人要在這社會上生存有多不容易？」故下句才使用「she」，單討論這話題已好熱鬧。

娛樂組