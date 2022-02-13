入行66年零緋聞 石修認投入角色「思想會踩界」

【明報專訊】石修入行66年，一直「零緋聞」，與太太的感情長達55年，他接受港台節目《舊日的足跡》主持車淑梅訪問，談到夫妻相處之道。

74歲石修早前在劇集《十月初五的月光》跟米雪的感情線最終沒結果，他透露最近兩人拍有關粵劇的電影，結局有拖手鏡頭。他跟米雪合作好開心，大家有經驗及默契，希望多合作。他笑言對於這些「密切接觸者」當然會介紹給太太認識，其實米雪亦一早識他太太Maria，所以無問題，好放心。

願將自己變禮物贈太太

石修自覺懂得抽離角色，但承認有時思想上會踩界，「劇情慢慢發展，一定會對對手產生好感，觀眾欣賞時才有感覺。有時一套劇最少拍兩個多月，跟對手見面時間多過在家，我承認心思上會踩界，對不少對手有這種感覺，火花會燃燒，不過當拍另一部劇時就會淡化。我識得返屋企，入到屋這個思維會自動消失，慶幸自己能夠冷靜處理」。他亦多謝太太信任，工作上給他很大空間。他與太太拍拖8年，結婚47年，現在仍關心及尊重對方，由太太全權負責做財政管理員。明天情人節，他認為日日都是情人節，也不識送花及禮物，但會跟太太說：「你嫁畀我，我成個人都畀咗你，如果你需要，我可以將自己包起，紮隻絲帶蝴蝶行過嚟！」至於兒子陳宇琛結婚5年，石修稱不心急抱孫。

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