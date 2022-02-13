搶閘超級碗公開《閃電俠》《水行俠2》新預告 狄維莊遜《黑亞當》造型曝光

【明報專訊】Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》去年票房報捷，更開啟多元宇宙的全新局面，身為主要競爭對手的DC超級英雄片豈能坐視不理？華納電影公司原定於今日（13日）舉行的美式足球超級碗廣告時段播放《蝙蝠俠》（The Batman）、《閃電俠》（The Flash）、《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）及《黑亞當》（Black Adam，暫譯）最新預告片，昨日率先公開長約一分鐘精華片段，其中狄維莊遜（Dwayne Johnson）扮演黑亞當的正面造型更首度曝光，霸氣十足。

華納電影公司今年一口氣推出5部全新超級英雄片，除了狄維莊遜跟《肌智同學會》拍檔奇雲赫特（Kevin Hart）配音的動畫《DC超寵聯萌》（League of Super-Pets）之外，真人演出《蝙蝠俠》、《閃電俠》、《水行俠2》及《黑亞當》更是焦點所在，他們將肩負重啟DC電影宇宙（DCEU）的重任，換上全新演員陣容，並帶出更多從未曝光的新角色。

由於《正義聯盟》戲中飾演蝙蝠俠的賓艾費力（Ben Affleck）明言不再續約，因此在《猿人爭霸戰》導演麥維斯（Matt Reeves）執導的新版《蝙蝠俠》，改由《吸血新世紀》男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）接棒，定於3月4日在美國開畫，在昨日公開的預告片中，只有一、兩個全新畫面，驚喜欠奉。

鷹俠原子粉碎者登場

去年10月華納舉行網上第2屆DC超級英雄粉絲大會（DC FanDome），首度公開《黑亞當》預告片，但為保持神秘感，刻意隱藏狄維莊遜的相貌，直至昨日終於揭開真面目，並念出首句對白：「我兒子想見到更美好的世界，所以他來拯救我。」黑亞當是DC漫畫的超級反派兼反英雄角色，以他為名的獨立電影，帶來一眾全新角色，包括艾迪斯荷治（Aldis Hodge）飾演鷹俠、諾亞森迪尼奧（Noah Centineo）扮演原子粉碎者，以及昆迪莎施雲杜（Quintessa Swindell）飾演旋風等超級英雄，都已在預告片同時登場。此片將於7月29日在美國開畫。

閃電俠穿著全新戰衣 打開多元宇宙

《閃電俠》及《水行俠2》則定於今年底壓軸上映，在預告片段可見，艾薩米勒（Ezra Miller）繼《正義聯盟》後再演閃電俠，有傳他為改變母親被殺的事實，於是重返過去，導致時空大亂，甚至打開多元宇宙，片中他穿著全新戰衣，頭盔設計明顯跟舊作不同，有傳是賓艾費力扮演蝙蝠俠為他打造，但今集亦有米高基頓（Michael Keaton）的前代蝙蝠俠助陣，感覺跟《蜘蛛俠：不戰無歸》的三代主角同場一樣熱鬧。

《水行俠2》完整預告料超級碗決賽公開

至於積遜莫瑪（Jason Momo）主演的《水行俠2》，亦有穿著全新黑色戰衣的從未曝光畫面，可惜預告片段不多，難以預測新片劇情，期望在超級碗播放的完整版預告片內，可以獲得更多資訊。