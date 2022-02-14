88歲金剛確診：感到疲倦 商台主持劉翁一家五口染疫

【明報專訊】商台節目《十八樓C座》及《公子會》主持金剛及劉翁近日先後確診新冠病毒；金剛叔前日入院接受治療，目前沒有大礙。劉翁在社交網透露跟媽媽、太太及子女一家五口確診，正在家中等候衛生署人員聯絡他們。

商台昨日回覆《明報》表示：「本台兩名主持確診，二人的最後上班日期分別為2月9日及2月10日，工作期間均有佩戴口罩。本台已經即時安排清潔和消毒有關工作地點，曾接觸二人的員工亦已進行病毒檢測及家居隔離。現時本台亦有彈性上班安排，以員工健康為首的同時確保廣播服務維持正常。」88歲金剛叔確診後前日入院，他昨日接受《明報》電話訪問，說做了很多檢查，吃了藥及打針，目前情况沒有大問題，但感到疲倦。

有份主持商台節目《公子會》的《VR驅魔人》導演劉翁接受《明報》訪問表示，已通知曾接觸者他染疫的消息，着他們檢測，也是公民責任之一。他表示日前一家人陪女兒到醫院睇醫生，順道接受檢測，結果全家呈陽性，「醫院話要將樣本交予衛生署再檢測，之後會有專人聯絡我們，但一直都沒有人聯絡，我亦打了很多熱線，都問不到可以點，所以我們已多日沒出過街，連日來都是靠朋友接濟，幫手買物資放在門口」。

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