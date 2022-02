【明報專訊】美國網站TC Candler每年底都會公布年度「全球百大俊男美女」名單,香港男團MIRROR成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)及呂爵安(Edan)先後獲提名2022年度「全球百大俊男」(The 100 Most Handsome Faces),前晚(12日)另一成員江𤒹生(Anson Kong,AK)亦獲提名。不過現時只是投票階段,年底才會知道入圍結果。

網站TC Candler以「truly handsome man」(真正英俊的男人)形容AK,又表示他集歌手、舞蹈員與演員於一身,是非常好的全能表演者。文中形容「These guys(MIRROR)are going to be bigger than BTS someday」,稱相信MIRROR將來的成就會比韓國人氣男團防彈少年團(BTS)更大。

娛樂組