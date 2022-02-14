珍惜產前二人世界 食雞髀慶情人節 鄭俊弘助長何雁詩變老虎乸

二人暱稱兒子「雞髀」，他們搞笑食雞髀慶祝最後一個二人世界的情人節。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘（Fred）婚後愈愛愈甜蜜，兩人最近升呢做父母，家庭將於6月添新成員「雞髀」，兩人趁2月14日情人節，一齊食雞髀慶祝。Fred還送上鮮花，自彈自唱情歌，炮製浪漫二人世界，向太太表愛意，逗得Stephanie如癡如醉。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

Stephanie與Fred婚後一年造人成功，一索得男，預產期今年6月，對於收到上天贈的禮物，Fred笑言：「沒想到我那麼勁，聽好多人講生仔不容易，要做身體檢查，又要食得有營養，可能是整定。」Stephanie搞笑說：「沒想到他那麼勁，大家都睇小了他，他對於這件事好自豪。去完度蜜月，誤打誤撞就中了，我們好好彩，好感恩。」

Fred禁老婆跳跳紮

今年情人節遇上第五波疫情，懷孕5個月的Stephanie稱不便外出食飯，留家慶祝，坐梳化睇電視，過簡單生活也是樂事，「知道BB出世後好忙，將來要爭取才有二人世界，好彩去年趁Fred到美國工作，我們順便去度蜜月，叫做沒有遺憾」。Fred稱在老婆產前會做自己喜歡的事，「現在我好珍惜睡覺同賴牀」。

Stephanie讚老公婚後性情大變，學會製造浪漫，並說：「有次他出外買午餐，買了玫瑰花送給我，那天我好開心，網上表揚他，他都好開心。」Fred自爆一向當老婆是公主，現在更要提示飲湯進補，制止她跳跳紮，「她懷孕期還企高攞東西，甚至跨過我身體走路」。

Stephanie唔擔心失寵

Stephanie未知「雞髀」出世後，會不會失寵，但認為老公將愛分給孩子，也是幸福的事，反而想到兒子與外公同樣屬虎，有點擔心，「我爸爸好惡，驚個仔似公公，對我發惡」。Fred鼓勵老婆做嚴母，笑說：「你惡過他就得。」

Fred助長老婆變老虎乸，兒子又是老虎仔，可能削弱他在家中地位，Fred說：「我老婆會好溫馨的，我已預了沒地位，家中兩隻狗都是由我專門服侍，不緊要，最緊要大家開心。」Stephanie希望做好平衡，不會忽略老公感受。

每晚播歌傾偈胎教

Fred與Stephanie透露當父母感覺奇妙，現在每晚都播歌，跟腹中BB說話胎教，感受「雞髀」踢腳回應。Stephanie笑說：「若『雞髀』第一首歌識唱父親的《投降吧》，對Fred來講是個笑話，我覺得會好搞笑。」

Fred笑稱原來老婆想玩他，「我只想BB認聲，不知BB在肚裏想什麼。」Stephanie最近忙於加入媽媽群組和睇書，學餵奶、換片、控制孩子情緒。二人希望教育下一代正面、開心、善良價值觀。

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