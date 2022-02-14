阿嬌前夫第三度結婚 雙喜臨門 賴弘國首當父親心情興奮

賴弘國去年8月上載為父慶生合照，刻意遮去女伴樣貌，至前日他承認跟Alice（圓圖）雙喜臨門，結婚及成為父母。（資料圖片）

【明報專訊】鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國前年3月離婚，結束14個月夫妻關係。賴弘國經歷第二次婚姻失敗，曾感慨自己因一個婚姻，人生都要毁了。

去年8月他在社交網分享為父親慶祝生日照片，身旁有名被遮樣的長髮女士，外界猜是他的新歡。日前傳出賴弘國於大年初一（2月1日）送名牌戒指向女友Alice求婚成功，Alice被指懷有賴弘國的BB，雙喜臨門。

讚太太個性樸實 棄買貴價鑽戒

賴弘國前日出席活動時，大方承認雙喜臨門。他表示Alice讓他有「陪伴」的感覺，一年多前兩人經朋友介紹認識，當時他在內地投資開設醫美診所，不時往返台灣與內地，疫情下來回被隔離3次以上，Alice辭去工作陪在他身邊。

賴弘國透露Alice已沒有做空姐，目前在科技公司工作，並大讚對方擁高學歷，身材高䠷，有點似安心亞，個性樸實。

賴弘國原本預算50萬台幣（近14萬港元）購買鑽戒，但Alice選了價值5萬元台幣（近1.4萬港元）的戒指，要求他不要太浪費。

Alice盼低調生活 讚老公誠懇善良

賴弘國透露Alice懷孕3個多月，預產期是8月17日。首度當父親的他心情緊張又興奮，「是男是女都好，外界都說我結了3次婚，但這次是我第一次當爸，我只想分享喜悅和幸福，現在的我真的很開心，也希望獲得大家的祝福」。

Alice接受台灣傳媒訪問時，稱賴弘國在農曆新年前求婚，並已註冊結婚。她說懷孕後每天都過得很開心，沒有孕吐等其他狀况。Alice希望未來能低調生活，盼外界給予空間，又讚賴弘國很誠懇及善良，個性好好，不明白為何有那麼多報道抹黑丈夫。

娛樂組