【開箱】《酒鬼都巿女人們》 人生難得醉爆閨密

【明報專訊】韓國影視串流平台TVing去年10月推出網劇《酒鬼都巿女人們》，由《法外搜查》李善彬、《便利店新星》韓善伙及《回答吧！1997》鄭恩地合演，講述3名女子因飲酒結下的友情，叫好叫座，早前落實原班人馬開拍第2季，3女角最近又合演有線頻道tvN綜藝節目《山友都巿女人們》，足證該劇受歡迎。《酒》劇本月3日在韓國「轉戰」tvN播放，香港影視串流平台MyTV SUPER亦緊貼上架。

同名漫畫改編

《酒鬼都巿女人們》改編韓國同名漫畫，首季12集，每集約30分鐘，描述年約30歲的單身女子安昭熙（李善彬飾）、韓智妍（韓善伙飾）及姜智久（鄭恩地飾）各有不同個性與職業，但同樣喜歡杯中物，而且無分種類，啤酒、燒酒、米酒都愛喝，又酒量驚人。三女於大學時期在夜店舉辦的跳舞比賽相遇，為了奪得夜店終生免費飲酒大獎，由競爭對手變成「神隊友」合力奪冠。這情節也帶出小插曲，夜店因三女日日來喝酒而虧損倒閉，老闆黃東培（金正民飾）後來轉行開食店「五福酒館」，三女繼續晚晚幫襯飲免費酒，並與老闆結下近10年友情。

三位平凡中見不平凡，經常鬧出笑話；安昭熙任職電視台綜藝節目編劇，跟着無本事、無背景、性格騎呢的監製姜北久（崔始源飾）工作，壓力爆棚，靠喝醉紓壓，但昭熙經常醉酒而大出洋相，主動向姜北久獻吻。瑜伽教練韓智妍天生麗質，擅於交際，男人緣佳，但口沒遮攔，每次拍拖火速被男友狠飛。某次她被中年富豪邀約到酒店偷情，智妍帶同昭熙與智久同行，嚇怕中年富豪。姜智久本任職教師，其後辭職並離家出走，自此與家人斷絕聯絡，變身摺紙工藝的YouTuber。

主線三女友情

此劇主線是三人的友誼，她們不止吃喝玩樂，相識10年，一起經歷過人生高低潮。其中一集，三女相約食刺身及飲酒，昭熙遲遲未到，智妍的美貌吸引鄰座男人過來搭訕又「抽水」，性格火爆兼身手不凡的智久見狀，與對方打起上來。另一集智妍遭變態狂徒襲擊，智久收到智妍的「緊急救命程式」呼叫，即火速前往拯救。

此劇初段走喜劇路線，三女喝酒至天光又發酒瘋，周身病痛也要喝酒，場面搞笑。其後深入三女的內心世界，帶出笑中有淚的故事。尾聲昭熙住在鄉下的父親突然離世，她放下工作趕回家，智妍與智久比她更快趕往靈堂，先行打點一切，還陪着昭熙通宵守靈。昭熙患乳癌三期，手術成功率只有五成，智妍與智久陪着好友抗癌，像家人一樣守在手術室門外。三女的友情深厚感人，令人慨嘆人生難得知心密友。

杯中物相關金句

韓國喝酒文化盛行，此劇容易引起觀眾共鳴。劇中角色不時「酒後吐真言」，譬如昭熙與同事聚餐，喝醉後大罵上司無視新入職同事及公司制度；又指「酒是良藥」，當昭熙喪父後無法入眠，喝下幾瓶酒後，在姜北久家中睡足一日一夜，還提到「人愈大愈覺得酒是甜」，意指嘗盡人生苦况，酒比人生甜得多。

3名女主角知名度不高，李善彬過往作品成績一般，最為人熟悉是「李光洙女友」的身分。女團Apink出身的鄭恩地曾主演高收視韓劇《回答吧！1997》，惜後繼無佳作。同樣是女團Secret出身的韓善伙，更幾乎沒有代表作。三人在劇中卻擦出火花，特別是醉後瘋言瘋語，展現出默契，成為最大亮點。另外，劇中滿臉鬍鬚、不修邊幅的崔始源，雖然是男主角，戲分偏少，卻十分搶鏡，期待下季他與李善彬的關係會如何發展。