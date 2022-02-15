商台林海峰膠箱笠頭做節目 森美自爆到私院檢測遭拒 徬徨想喊

【明報專訊】香港第五波疫情嚴峻，前日商台公布《十八樓C座》的「周老闆」金剛與《公子會》主持劉翁先後確診新冠肺炎。劉翁跟森美等主持《公子會》，森美檢測後是陰性，但為安全計，他在家中自我隔離，以電話做直播節目。森美透露往檢測的經歷，稱人生中未試過這樣徬徨。劉翁跟家人皆確診，太太柳瑩回覆《明報》稱在家隔離了4日，至昨日衛生署仍未跟他們接觸，她說：「我一路睇新聞， 覺得自己有思覺失調 ，新聞講到絕症一樣，點知我食咗兩日必理痛已無事。」

娛樂組

商台因金剛與劉翁確診，即時暫停嘉賓到電台接受訪問，要改為電話訪問。梁泰來主持《1圈圈星光背後》是一小時訪問節目，電話訪問增難度，他稱暫時有存貨，若有需要面對面訪問，便要另覓地方錄音。昨日《在晴朗的一天出發》的facebook分享3名主持做節目時的情况，寫道：「無得work from home嘅各位，可以學林公子（林海峰）咁戴住個人罩返工啦！」林海峰搞笑用膠箱笠頭以加強防護。

森美居家隔離 祝有情一線牽

節目《早霸王》繼續有3個主持，但森美在家中以電話直播，他表示獲知劉翁確診已第一時間往檢測，並在家中自我隔離，免跟家人接觸，故要瞓「柴房」，問工人姐姐借牀墊。他提到往檢測的折騰，已感到淒涼與想喊，令他想到其他市民可能要帶着老幼往檢測，而連番被拒的感受。森美稱當他接到劉翁確診的消息，作為「隔離世家」（森美父母與兒子分別曾在駿洋邨與家居隔離）已早有準備。他即時往檢測，朋友提供私家醫院可檢測的名單，先後到兩間也被拒，其中一間稱他是密切接觸者拒檢測。他駕電單車離開時感徬徨，後來到政府的檢測中心反而很快安排檢測。他現在每日起牀也自我檢測，昨日在社交平台貼出一個快速檢測的陰性結果，留言：「命緣一線，喺度祝情人節大家有情一線牽，個個都係得一條線，願得一線、緣得一線，情人節快樂#情人節陰性結果。」情人節森美跟太太同一屋簷下，只能靠視像相見，他發表愛的宣言：「這麼近、那麼遠，今年情人節一個人過，再次證明，愛，不用在一起，只要你知道，我深愛着你。」

劉翁老婆：食兩日必理痛無事

劉翁前日表示與家人確診後只在家中隔離，衛生署沒人跟他聯絡。昨日《明報》聯絡劉翁太太柳瑩，她透露已在家中4日，但未有衛生署的人跟進，她與家人已沒病徵，今日會自我檢測再看進展。她稱幸好跟家人往私家醫院檢測時未遇到森美被拒的情况，他們一家五口還有工人姐姐也中招，她沒有病徵，只輕微發燒，吃了兩日必理痛已無事，5歲的兒子休息了一日已龍精虎猛，現在家人已沒有不適。

一家人沒不適 等衛生署聯絡

柳瑩說：「可能大家較多談論戲劇性重啲嘅個案，反而好似我哋完全無症狀便無提及。我一路睇新聞，覺得自己有思覺失調，新聞講到絕症一樣。」她初時也不察覺確診，因準備開工才往檢測，確診後醫院說衛生署會聯絡，只叫他們留在家中，未知要待多久，希望聯絡後可解決問題。昨日情人節特別難忘，她投訴老公沒表示，只有兒子送戒指給她做禮物。

無綫再多一名員工確診

無綫於2月6及7日分別有一名外判值班道具人員與兩名工程部與Music Library的員工確診，昨日內部通告一名美術分部置景道具組員工初步確診，無綫已安排跟該員工有緊密接觸的同事做快速檢測，結果全部陰性。