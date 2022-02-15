唐詩詠情人節獨自跑步 陳展鵬留家與單文柔困獸鬥

【明報專訊】無綫劇《鐵拳英雄》本周六播兩小時大結局，劇中演員陳展鵬、唐詩詠、陳山聰及姚子羚昨出席宣傳活動。昨日是情人節，他們均選擇在家慶祝避疫，陳展鵬表示原本要為新劇《隱門》開工，但通告臨時取消，對太太單文柔是最好的情人節禮物，他說：「今年刺激了！在家中困獸鬥，大戰360回合，希望女兒早點睡，我和太太才可以二人世界。太太嫌我年年送花欠新意，所以今年打算親自下廚，炮製鹿尾巴、當歸、參茸等給太太補身。」有傳馮盈盈被公司雪藏，被踢出新劇《逆天奇案2》？陳展鵬說：「可能我都被踢走，或只是客串，還未收到通知，她不會被雪吧！或因之前太忙要唞唞氣，女仔不休息好易殘。」

疫情嚴重，陳展鵬女兒快將3歲，見近日有很多小朋友確診也感擔心，故待女兒滿3歲會安排接種疫苗。

驚兒子染疫 陳山聰戴兩個口罩

陳山聰表示情人節會為太太下廚，原本打算代兒子送花，但太太說用來買餸好過。他稱見第五波疫情對小朋友殺傷力強，兒子又未能接種疫苗，所以不敢掉以輕心，出完街回家會立即冲涼，開工也戴兩個口罩，但未如陳豪般連瞓覺都戴口罩。

唐詩詠無收花 姚子羚習慣單身

唐詩詠笑稱晚晚都跟兩隻愛貓大戰，因每隔兩小時就要餵貓，如湊BB一樣。她表示今個情人節是最平靜一年，沒異性相約、送花，會獨自去跑步。是否覺得孤單？她說：「我會靜靜等這個人出現，不用心急。」姚子羚傳與舊愛Raymond復合，她表示目前單身，情人就是家中愛犬，跟好姊妹胡定欣都已習慣單身，覺得沒問題，她說：「大家祝我快點找到如意郎君吧！總之希望明年情人節，能有情人陪我度過啦！」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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