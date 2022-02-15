飯盒交換食 檸茶兩份飲 游學修陳苡臻直播泄蜜

【明報專訊】「試當真」Jessica（陳苡臻）被網民捧為「女神世一」，有拍拖多年的男友任俊霖，是港隊劍擊運動員。上月傳出Jessica跟游學修「撻着」，Jessica好友Yanny（陳穎欣）在社交平台疑似爆料，留言「陳苡臻為咗游學修講大話」。引起一陣熱議。

有網民心酸 有讚相襯

日前《試當真》專屬會員收看的直播中，游學修與Jessica並排而坐，跟其他成員林家熙（Locker）、阿慈及蘇致豪等在長枱食飯盒傾偈。有網民稱游學修與Jessica情不自禁「泄蜜」，兩人靠近表現親暱，更交換飯盒食；當時游學修跟Jessica傾偈又望住她進食中的飯盒，Jessica有默契地跟他交換飯盒食，他們面前有一杯凍檸茶，游學修飲完好順手遞給Jessica飲。網民形容兩人「交換口水」跟情侶無異，認為是撻着的證據。對於女神被「私有化」，有網民說心酸，也有讚兩人相襯。有翻炒上月中Yanny稱Jessica為游學修講大話已露玄機。

至於Jessica的男友任俊霖，有發覺兩人的社交平台已互相取消關注，估計已分手。不過，昨日網上又流傳Jessica與任俊霖拍攝的Pre-wedding照片，未知是否廣告照，Jessica也沒有就傳聞回應。

娛樂組