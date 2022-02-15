「倒轉潮」再創經典成網紅 陶大宇榨乾腦汁拍片報答粉絲

【明報專訊】陶大宇這個名字，對一班「電視撈飯」的七八十後電視迷來說一定非常熟悉，拍了《大時代》、《壹號皇庭》系列、《刑事偵緝檔案》系列及《縱橫四海》等多套經典之作，至今仍為人津津樂道。這名元祖級「師奶殺手」最近由電視界殺入網絡世界，憑翻唱一曲《倒轉地球》再度人氣急升，成為「網絡紅人」；其「魔音」唱腔加獨特的「水撥式」揮手台風，配以招牌「噓」聲，將網友洗腦，掀起一輪「倒轉潮」，可謂再創「經典」。陶大宇更開設短片平台，短短5個月便有近40萬粉絲，累積200萬點讚，不過他大呻網紅唔易做，日日出片把腦汁榨乾。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

58歲的陶大宇早前因在內地登台翻唱劉德華的《倒轉地球》成為網上紅人，由內地紅回香港。他形容是驚喜中的驚喜，沒想到這個現象好似雪球般愈滾愈大，感激網友送上如此厚禮，讓他過了很特別的一年。大宇透露當初揀《倒》做登台歌，是貪其節奏輕快，歌詞搞鬼，令人有開心感覺，加上他不是唱家班，企定定唱會很尷尬，有些郁動會比較好。

至於「水撥式」揮手的起源，大宇親自解構：「開頭我無刻意做水撥式動作，只是想跟觀眾打招呼，點知因應場地大小變化，愈打就愈大，後來我覺得這也可以成為一個與觀眾互動的台風喎。」

登台盡量滿足觀眾要求

這次爆紅，不但令大宇人氣再度急升，工作量也大增，謙稱賺到少少錢，但並沒有傳聞所說的最少7位數收入。最令他開心的是多了一班90後和00後被他唱腔和台風吸引的粉絲，繼而對他產生興趣，翻看他的劇集，重新認識他；同時也喚起他一班死忠粉絲。

從網上片段見到大宇每次登台，現場都有不少熱情粉絲，他說登台期間有觀眾衝上台送花自拍已司空見慣，有時觀眾還會扯住他的手，阻礙演出；如果場面太失控，他會出聲，慶幸大家都很聽話。問到他登台底線？敬業的大宇說：「其實我覺得做藝人都沒什麼底線，最緊要沒有危險和出現意外。會盡量滿足觀眾要求，但如果我唱歌時，你遞杯酒要我喝，我當然不會做。」

欣賞網民二次創作

大宇版的《倒轉地球》迅速成為網上熱話，香港網民更為他開設「齊齊推過氣師奶殺手陶大宇上返神台關注組」。大宇覺得很好笑，大讚網友創意無限，他亦買了一件T恤留念。對於推出不少與他有關的產品，大宇表示很欣賞網友的二次創作，用來搞笑無妨，千萬不要用來呃錢，這樣他會不高興。大宇表示關注組已成為他生活娛樂的一部分，若時間許可他會「現身」與網友互動。

談到網民對他「倒轉演出」有讚有彈，有人佩服他投入，有人取笑他唱功，又說「人歌分離」，甚至說曾經的當家小生要搞到這樣？大宇表示無論好壞評語都接受，「好的就不需要懷疑喇，一定是支持你。但不好的我也會看，視乎你如何面對，做每件事都會有正和反，嘗試從中參考別人的意見。我又真的冇hard feeling，即使有不開心，我都很快化解，可能隨着年齡增長，看待事物的心態也不同，不再像以前咁怒火，最緊要知道自己做的事情是對還是錯。身為演員，除了拍戲、唱歌、跳舞外，其實變魔術、打功夫等都可以，這些範疇全是我入行第一日上藝訓班所學的東西，大家不要忘記我是拍戲出身的，並非歌手，能帶給別人歡樂已足夠」。

未「夠鐘」 無諗退休

大宇在短片平台盡顯搞笑、調皮一面，直認是他本身性格，並稱對拍片也有原則，不能隨便拍，內容一定要有意思、有主題，笑稱之前日日出片，已把他腦汁榨乾，現在需要新靈感衝擊。他對於開設帳號短短5個月，便累積200萬點讚及近40萬粉絲的成積，感到很滿足。

縱使已踏入人生的收成期，大宇從未有退休念頭，表示當需要退休時，身體自然會告訴你「夠鐘」。他現時仍應付到，不過工作心態跟以前不同，「現在工作最緊要開心、舒服和適合我」。問到今年的工作大計？大宇表示會繼續中港兩邊走，除登台搵真銀外，在香港也因「倒轉潮」多了工作，「我之前在香港的工作是零，沒人找我拍戲，所以才往內地唱歌。劇方面其實是自己衰，很多人找過我，全怪我太挑剔，結果差不多3年無正式拍電視劇，只是客串了ViuTV的《詭探前傳》和拍了一套網劇，演蔡卓妍父親」。

無綫人工雖少 可賺名氣

大宇表示現時拍劇重質不重量，以前是搏殺期，現在階段不同，有權選擇，所以希望遇到很適合的角色才拍。持開放態度的他稱不論哪個電視台，只要適合都可以合作，不排除再回娘家無綫拍劇。大宇與無綫曾因合約問題兩度分手，問到現時關係如何？大宇說：「其實去年4、5月時，珍姐（曾勵珍）連同監製找過我，我們還面對面傾過，這已代表ok喇，但當時時間未能配合，角色又不是太適合，故未能成事，但他們都有繼續找我。」

對無綫是否又愛又恨？他說：「現在的我不會這樣想，以前是嫌無綫人工少，的確他們人工一定是不夠外面多，但他給了你名氣，憑住這些名氣在外面大把有得搵，做人要公道，沒理由『又食又拎』。」對於很多網友替他未攞過視帝感遺憾？大宇稱效力無綫時（1997年離巢），還未有頒獎禮，不過觀眾有這想法他已很榮幸，「來日方長，希望將來有啦。但其實並非大家所想咁簡單，順其自然」。

睇好洪永城余德丞上位

身為電視界的大前輩，大宇有留意新一輩演員，表示很欣賞洪永城和余德丞，覺得洪永城很charm，是可造之材；余德丞條件很好，但要累積多些經驗，「我看好他，覺得他是得的，記住畀心機，希望我不會看錯人」。以往與大宇拍檔的均是視后級，問現時可有心儀的女藝人想合作？他說沒所謂，最緊要合襯，「你給一個20歲的，看上去像父女多過情侶，就出事喇」。

大宇寄語新一輩演員，每年的頒獎禮，攞到獎的當然開心，是觀眾對你的肯定，但攞不到也不要緊，一定要保持初心，繼續堅持去追求夢想，最後就跟攞身分證一樣，是一定有，「我希望用我的例子跟大家分享，無論做什麼事情都好，最緊要開心」。

場地提供：Nami Izakaya 浪．居酒屋（銅鑼灣）

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com