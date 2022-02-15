情人節收365枝紅玫瑰 陳靜感震撼避談送花者

【明報專訊】昨日2月14日情人節，陳靜（DaDa）疑脫單，在社交網大曬收365枝紅玫瑰花束成焦點；圈中不少夫婦在社交網放閃，包括胡杏兒和老公李乘德、鄭嘉穎和陳凱琳，以及林盛斌夫妻，各有各精彩。

32歲DaDa去年曾公開已到適婚年齡，不排除隨時閃婚，因心急結婚生仔。她昨日在社交網貼出坐在後花園捧住365枝紅玫瑰花束的照片，一臉春風，疑有新戀情。DaDa接受《明報》電話訪問，問到花束是不是男朋友送？她甜笑說：「開心的，但不回應了，其實我經常收花，朋友知我鍾意花。」

從未收過咁大束花

追問是不是追求者送？DaDa說：「不回應喇，收365支花係好震撼，好surprise，從未收過這麼大束花，連我個家傭都嚇親，所以特意妝扮影相留念。」情人節是不是收好多花？她說：「暫時只收到這束，我覺得對方好有誠意。」是否對送花人加分？她說：「當然會。」情人節跟男方共度？她說：「如果個個送花都跟他過，就很不得閒，今（昨）日沒有特別節目，都是留在家。」會不會留家跟男方一齊煮飯？DaDa不願多談，「感情生活，不回應了，是自己的事，費事交代完，將來又要再交代，希望留點私人空間」。

DaDa在社交網貼出跟友人坐豪華遊艇出海和行山。是不是跟男朋友同行？她說：「跟朋友一齊，真的好開心，證明好多朋友對我好好。」她表示一個多月前拍完電影《一線生機》，第五波疫情肆虐，原定即將開拍的新戲要延期，她就當放假享受生活，閒時做瑜伽、行山、踩單車運動，祈求疫情盡快過去，祝大眾身體健康。

圈中夫婦齊放閃

此外，圈中多對夫婦趁情人節放閃，胡杏兒與老公李乘德放下3子，拍拖外出撐枱腳，選了重遊初次約會及擺婚宴的地方慶祝，獲餐廳送上情侶賀卡。陳凱琳在社交網貼出與老公鄭嘉穎惜惜相，以及夫妻攬實大仔鄭承悅（Rafael）和細仔鄭承亮的全家福，並稱情人節是Rafael的3歲生日，因疫情取消了生日會，一家四口留家切蛋糕慶祝。

林盛斌（Bob）分享與太太的惜惜合照，寫道：「食咩飯送咩花呀，唔使搞咁多嘢嘅，求其惜啖咪得囉！天口㷫，悶悶地，又冇街去，今晚食兩隻蠔，試吓生多個先。」

娛樂組