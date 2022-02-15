超級碗決賽 眾星脫罩觀戰遭網民炮轟 Eminem單膝跪 Gaga激讚中場騷

【明報專訊】美式足球超級碗決賽是每年美國最高收視節目，昨日在加州SoFi體育館舉行，結果洛杉磯公羊擊敗辛辛那提猛虎捧走美式足球聯盟（NFL）超級碗；中場演出則由Hip Hop巨星Dr.Dre率領Eminem等獨當一面的歌手演出，後者撫頭單膝跪地近1分鐘向「三藩市49人」前四分衛卡佩尼克致敬，成為傳媒及網民談論焦點，衆人的演出受到Lady Gaga等圈中人激讚。不過一衆坐在貴賓席的荷李活明星除下口罩觀戰，則引來網民炮轟。

去年超級碗受抗疫措施影響，限制社交距離，只容許2.5萬觀衆入場，收視也由過往超過1億觀衆跌至9163萬，錄得自2006年的最低紀錄。今年則在容納7萬人的SoFi體育館舉行。

哈里王子戴罩捧場

未知是否今年超級碗在加州舉行，荷李活歌影視明星蜂擁現身，陣容媲美奧斯卡頒獎禮，當中包括辛潘（Sean Penn）、麥迪文（Matt Damon）夫婦、查莉絲花朗（Charlize Theron）、賓艾費力（Ben Affleck）與女友珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、名嘴愛倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）、加拿大樂壇小天王Justin Bieber與太太Hailey、名模Kendall Jenner和NBA球星男友戴雲布克卡（Devin Booker）；不過他們都沒戴上口罩，引來網民炮轟。有網民表示，周二起在加州公衆室內地方，只有未接種疫苗者才需要戴上口罩，不過當局建議即使已打針，在室內較人多地方最好還是戴口罩。電台節目主持Clay Travis就在社交網發布入場明星沒戴口罩的剪輯片段，有網民嘲諷坐在貴賓席的明星，「很明顯新冠病毒不會接觸到你，如果你花5000美元買了超級碗門票」；亦有網民質疑如此人多場合，容易讓病毒傳染；有網民亦替小學生每天上堂8小時罩不離口表示難受。其實也有星級觀衆戴上口罩的，譬如在球場邊的歌手Jaz-Z、英國哈里王子和堂妹尤金妮公主等。另外，Hip Hop歌手Kanye West帶同女兒North及Saint入場，也一度穿著蒙面裝，由頭包到落腳。

狄維莊遜介紹球隊出場

大學時代曾是美式足球員的《幻險森林奇航》狄維莊遜（Dwayne Johnson）打頭陣出場，以摔角擂台上的招牌叫囂介紹兩支球隊出場。很多觀衆期待的中場演出，表演者大部分是1990代獨當一面的Hip Hop及饒舌歌手，包括 Dr.Dre、Snoop Dogg、Eminem、Mary J. Blige，以及最年輕的Kendrick Lamar，並首次有失聰的饒舌歌手Sean Forbes及Warren Snipe以美國手語一起演出。事前不在演出名單上的50 Cent，於Dr.Dre和Snoop Dogg打頭陣唱出《The Next Episode》和《California Love》後驚喜登場，更倒吊住rap歌，被網民戲稱是「蜘蛛俠」方式出場。

與Bruno Mars組成Silk Sonic人氣急升的Anderson.Paak，為Eminem獻唱奧斯卡最佳主題曲《Lose Yourself》時擔任鼓手。Eminem唱畢即單膝跪地右手撫頭，向三藩市49人前四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick）致敬，後者不滿警察對黑人濫暴及種族主義，2016年起出賽奏國歌時沒肅立，並單膝跪地，雖有隊友及其他球員追隨，但其後不獲續約。Eminem單膝跪地接近1分鐘，其後才跟其他歌手一起演出。其實Eminem前年的歌曲《Black Magic》已提及卡佩尼克。有美媒報道NFL不批准Eminem單膝跪地的舉動，但NFL發言人稱已看過綵排，知道所有的演出元素。不少網民大讚整個中場騷，又特別給掌聲予Eminem。曾經參與超級碗演出的Lady Gaga、Missy Elliott、《黑殺令》女星嘉莉華盛頓（Kerry Washington）等亦激讚。NBA球星勒邦占士（LeBron James）、費城76人夏登（James Harden）都稱這是歷來最佳中場演出。

上周記者會上Dr.Dre曾說，這次演出很久以前就應該發生，「Hip Hop是現在全球最大的音樂類型，這麽久我們才獲得確認，真是瘋狂。我想這次要做一個極好及很大型的演出，那麽未來我們就不會再被否定」。