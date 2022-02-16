自殘式工作節奏 太太陳婷提心吊膽 71歲張藝謀健康出事 靠藥維持說話

【明報專訊】71歲著名內地導演張藝謀近年工作不斷，且魄力驚人，去年執導兩部電影《懸崖之上》和《狙擊手》，今年更擔任冬奧開閉幕式總導演，《狙擊手》是在籌備期間抽空拍攝。不過，原來張藝謀的健康狀况出現了問題，其妻陳婷心痛和擔心老公的身體健康，前天在微博撰長文稱，張藝謀的生活幾乎被工作填滿，飯也吃得少，有時為了開工而不睡覺，甚至靠藥維持才能說話。她說：「想了又想要不要發這一篇。正如我開微博時所說，我願意跟大家分享我們的日常點滴，也願意讓大家了解生活中真實的我們，所以這一次我還是選擇了敞開心扉。」

娛樂組

2022冬奧閉幕（2月20日）在即，原來陳婷一直反對老公張藝謀擔任北京冬奧開閉幕式總導演，她說：「我想大概沒有人會像我這樣盼着大會結束的吧，對不起我沒有那樣的大格局，也不懂所謂的使命感，2008年（張藝謀擔任北京奥運會開閉幕式總導演）的壓力與艱辛史無前例，一步步走來沒有人知道，他甚至開玩笑，如果搞砸了，我們全家就逃亡吧。這一次我說『你忘了嗎？你要再來一遍嗎？』他沒回答。我就知道一切又要重演了，並且還是在他七十古稀之年。」

陳婷：害怕他突然倒下

陳婷抱怨張藝謀嫌自己每天消耗得還不夠多，在身體極度需要休息的時候，還要每天走5公里爆汗才罷休；假日想一家人吃個飯，看他百忙之中抽時間趕回來，都覺得給他添麻煩，耽誤了工作時間又要拿休息時間去補……這種自殘式的工作節奏，她實在看不下去，每一天都提心吊膽，害怕他突然倒下，卻又無能為力。

發高燒 工作量不減

陳婷稱張藝謀是西北人，很固執，你說你的，他做他的，「臨近北京冬奧開幕式最後幾個月都是靠藥維持才能說話，連續幾天發高燒忽冷忽熱，蓋兩層被子，但白天工作量絲毫不減。成功背後的代價是什麼？是正常的生活，是休息的時間，是健康，是生命！我知道他不會就此止步，只是默默地希望孩子的爸爸可以健健康康陪伴我們很久很久，所以很抱歉，我沒有辦法發自內心的支持。」