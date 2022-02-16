黃真真疫下冒險開戲 以愛治癒人心 無奈新片未能在港上映 內地單日票房近5000萬

劉以豪（左）與娜扎（右）出席《不》片北京首映禮（上圖），二人透露戲中有多場吻戲（下圖）都是臨場即興加演。

【明報專訊】由黃真真執導，台灣男星劉以豪和內地女星娜扎主演的電影《不要忘記我愛你》原定在今個情人節檔在港與內地同步上映。由於第五波疫情肆虐，限聚令延至2月24日，香港的戲院關閉，上映檔期有變，黃真真感無奈。幸好昨日迎來好消息，《不》片前日於內地開畫，單日收近5000萬，打入新片票房三甲。對於在疫下仍冒險開戲，黃真真表示現時社會更需要愛，希望透過她的愛情片治癒人心。

記者：柯美

黃真真稱《不》片去年7月在成都開拍，其間在拍攝現場附近曾出現兩宗感染過案，劇組借醫院取景受影響，幸好兜兜轉轉，擾攘了一會，最終仍是借到心儀的醫院取景拍攝。真真說：「拍攝了兩個月，有一個月非常緊張，邊拍邊擔心入住的酒店一旦有人染疫被圍封，便要停拍，影響拍攝進度，也會超支，幸好取景地點沒感染過案，電影才得以順利完成。」

疫下仍冒險開戲，真真覺得現時社會更需要愛，像《蜘蛛俠：不戰無歸》和《皇家特工：第一任務》都講愛，所以她也拍部愛情片來治癒大家。

劉以豪娜扎拍吻戲不害羞

至於找劉以豪和娜扎演出，真真稱之前看了劉以豪主演的《比悲傷更悲傷的故事》，覺得這男生帶點悲傷，又予人暖男和溫柔感覺，很適合拍愛情片，娜扎則看中她的清純，真真說：「很多女演員試鏡，最後揀了娜扎，她不是最美，但有氣質、清純，反應好真。看過我電影的觀眾都知我喜歡真實的即興反應，好生活化，不作狀，兩個人乜都傾得一餐，笑得一餐才叫做愛情。娜扎和劉以豪之前合作過，很有默契，應付多場kiss戲也不害羞，很自然，這就是我所要求的。」

《不》片日前於北京舉行首映禮，娜扎與劉以豪到場造勢。兩人表示「拍哭戲哭到停不下來」，還自爆拍吻戲非常有默契，劉以豪說：「我們拍了很多劇本中沒有寫的吻戲，導演會要求我們即興發揮，令現場氛圍十分熱烈。」

從電影尋浪漫 不求男友給驚喜

真真擅長拍愛情片，亦喜歡拍愛情片，因每次就像自己也談了一場戀愛，「我有固定伴侶，生活很愜意，但也想尋回這種甜蜜感覺，在戲中，想幾浪漫就拍幾浪漫。不是男友不浪漫，但我不可以控制他，要求他製造浪漫，叫他給我驚喜，製造浪漫就不是浪漫」。

真真與男友拍拖多年，無意結婚，覺得婚姻不適合她，又沒有生兒育女計劃。她說：「不結婚要維持一段關係，這種感覺好正。雖然很多人會話冇一紙婚書冇安全感，但其實有，亦不代表不會分開。身邊有很多朋友，因疫情被迫困在一起，發現不適合而分手，亦有有問題的夫婦因朝夕相對，重新認識對方，打破隔膜而有轉機。疫情令我覺得要活在當下，以前我會定下很多目標，給自己很大壓力，現在最重要享受今天，將今天的問題盡量解決，因很多東西非自己能掌控。」

曾受情傷 不再執著

不過在愛情路上，真真也像戲中主角一樣經歷過甜酸苦辣，她說：「我在紐約讀書時，跟拍拖6年的男朋友分手，痛苦了兩年，經常飲酒麻醉自己，但那次跌到落谷底之後，對愛情沒那麼執著。（家人有否擔心？）他們從來不會擔心我，因為四姊妹當中，我雖然排第二，但性格最強，他們當我是女強人，什麼都能自己解決。幸好有以前痛苦經歷，才可以寫得出愛情的甜酸苦辣。」

場地提供：the wave（觀塘）

化妝：joe w

髮型：Alex Chan @DAK