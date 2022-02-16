娛樂新聞台主播精通5語言 獲C君邀主持綜藝節目 鞏姿希爆拍檔陳嘉慧向Oppa「抄牌」

【明報專訊】鞏姿希（Krystl）精通廣東話、普通話、英語、日語及韓語5種語言，曾於英國、日本、韓國居住留學，被J2台節目創意總監C君（鄭詩君）賞識，由娛樂新聞台主播跳到綜藝節目主持，與無綫劇《愛上我的衰神》女主角陳嘉慧（Erica）、落選港姐伍韻婷（Juliana）及布樂文（JB）一同主持新節目《陀地外國人》，走訪在港生活多年的外國人，探討不同文化差異。

品嘗各國傳統美食

Krystl表示首度擔任節目主持獲益良多，除能深入了解包括日本人、韓國人、俄羅斯人、智利人及印度人傳統文化，更藉此機會認識了很多不同國籍的朋友，最開心是品嘗到不同國家傳統美食及穿傳統服飾。她說：「一直很懷念在韓國讀書時當地的美食，今次能吃到韓國人親自炮製的韓國菜，勾起了不少回憶，在香港真的很難找尋到這份傳統味道。」

化身「印度西施」跳舞

當中穿上印度傳統服飾化身「印度西施」挑戰印度舞，令Krystl最難忘，「因為當日天氣寒冷，套衫又很少布，有點打冷震，最慘是農曆新年期間，吃了很多蘿蔔糕和年糕，減唔切肥。與Juliana及JB齊齊跟老師學跳印度舞比試，雖然我有拉丁舞底子，但已經很久沒跳，難得老師話我笑容搭夠，所以跳得最好，但就嫌我皮膚太白不太似印度人，反而擁一身健康膚色的Juliana，被在場攝影師大讚入型入格」。

充當「人肉翻譯機」

Krystl大爆其中一集邀請了高大靚仔的韓國Oppa任嘉賓，曾於日本生活的拍檔Erica一見到對方即「心心眼」，十分主動進擊，全場只有Krystl懂韓語，唯有全程為二人充當「人肉翻譯機」，幫Erica助攻，她笑道：「Erica最後攞到Oppa電話號碼，不過她和對方講只是為了節目效果才這樣做，原來我都幾有天分做翻譯。」

Krystl稱不怕爆料Erica會嬲，因為對方很玩得又大方，二人私下十分老友，早前在賀年節目《恭喜發財好運來》還拍住上，以韓語及日語唱《財神到》，齊齊和觀眾迎虎年。

記者：林祖傑