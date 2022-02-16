伊莎貝雨蓓確診 缺席領榮譽金熊獎

【明報專訊】第72屆柏林影展在疫情肆虐歐洲下舉行，截至周日為止，至少錄得54宗確診個案，《鋼琴教師》法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）原定昨日獲頒榮譽金熊獎，亦因出發前檢測呈陽性反應，被迫留在巴黎家中隔離，未能親赴現場領獎，幸好她的病徵輕微，仍可透過視像發表致謝辭。不過，由她主持的座談會則無可避免宣布取消。

文：蘇珮欣

據綜藝網站Variety報道，下月將慶祝69歲生日的伊莎貝雨蓓，原定昨日出席柏林影展頒獎禮，獲頒榮譽金熊獎以表揚她從影半世紀對影壇作出貢獻和成就，卻因受到新冠肺炎病毒感染，被迫缺席領獎。大會前晚發表聲明：「不幸地，伊莎貝雨蓓因染疫而無法現身柏林影展，幸好她的症狀較輕，將盡可能參與新片的宣傳活動。」因此在頒獎禮結束後，大會將如期放映她的新片《À Propos de Joan》以示致敬。不過，原定由她主持的座談會「Berlinale Homage: In Conversation with Isabelle Huppert」則宣布取消，粉絲難免失望。

伊莎貝雨蓓跟柏林影展關係密切，主演電影過去7度角逐最高榮譽金熊獎，直至2002年，終憑法國名導奧桑（Francois Ozon）執導《8美千嬌》贏得最佳整體演出銀熊獎。除了伊莎貝雨蓓外，《情淚種情花》法國女星伊莎貝雅珍妮（Isabelle Adjani）早前亦因確診，被迫缺席柏林影展開幕禮。

李勝基染疫即停工

歐洲疫情嚴峻，韓國確診個案亦屢創新高，連續6日錄得逾五萬人受感染。據韓媒昨日報道，《亡途覓雪》男星李勝基原定昨日拍攝廣告，開工前先自我檢測，初步結果呈陽性，先取消拍攝工作，再進行覆檢，最終確診。李勝基已接種3劑疫苗，目前在家自我隔離。他接拍多個綜藝節目如《家師父一體》、《Circle House》、《Sing Again 2》及新劇《依法相愛吧》，未知會否影響進度。

另外，韓國男團BTOB成員恩光、AB6IX成員朴佑鎮、ATEEZ崔傘及女團Weeekly受珍先後染疫。據恩光所屬事務所表示，前日他出現感冒症狀，自我快速檢測結果呈陰性，其後到醫院覆檢卻呈陽性。恩光已接種兩劑疫苗，昨日確診後即時停工及自我隔離，其餘5名隊友亦已接受檢測，截稿前仍等候結果。

BTOB成員先後當兵，去年底星材及炫植退伍後，全體成員完成兵役，隨即籌備全新專輯，原定本月21日推出新碟《Be Together》，如今恩光染疫，宣傳活動料受影響，暫時未知會否押後出碟日期。

8人男團ATEEZ成員崔傘亦於前日確診，現正在家隔離及接受治療。早前完成世界巡迴演唱會後，本月12日他從美國返韓後受感染。據報他在美國出境前做檢測，結果呈陰性，入境韓國再做檢測，則變成陽性。事實上，崔傘去年7月已曾染疫，並已接種兩劑疫苗，結果相隔7個月再次「中招」。

另外，女團Weeekly成員受珍前日亦確診，成為繼隊友在希後，隊中第2位感染成員。組合所屬事務所指受珍日前出現輕微感冒症狀，經檢測後確診。