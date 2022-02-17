利孝和夫人長眠跑馬地墳場 外孫捧遺照出殯 海外至親視像道別

【明報專訊】無綫電視前非執行董事、希慎興業家族利孝和夫人陸雁群上周六（12日）於家中安詳離世，享年98歲，她的子女在訃告表示告別奠禮以私人形式舉行。前日利家於香港殯儀館低調為利孝和夫人設靈，昨晨舉殯，靈柩隨即奉移跑馬地天主教墳場安葬。女兒利蘊蓮與兒子、利蘊珍與丈夫雷禮權及女兒昨日在喪禮跟利孝和夫人最後道別，兒子利憲彬與太太未有現身，聯名送上花牌給母親。

利孝和夫人的家屬低調辦理喪事，喪禮前日（15日）假香港殯儀館以天主教儀式舉殯，出席親友大部分為家族成員，包括利承武及利明德。昨早利夫人女兒利蘊蓮身穿深色素服乘車抵達殯儀館停車場，她落車後未有接受傳媒訪問。之後有人從車內拿出一束鮮花交給在場工作人員，並放上靈車。

兩女墳前打點

早上約9時許，利蘊蓮與兒子一同坐上靈車離開，利夫人靈柩奉移到跑馬地天主教墳場安葬，入土為安。靈車未有特別佈置，只在車頭位置掛上花圈。利蘊蓮兒子捧着外婆遺照抵達墳場，沿路低頭不語。

入土儀式前，利蘊蓮、利蘊珍及丈夫雷禮權一直在旁察看，殯儀館工作人員忙於在墳前打掃，亦有數名員工在場協助打點。

直播下葬過程

當利夫人靈柩安放入土，神父主持儀式，利蘊蓮與兒子、利蘊珍與雷禮權及女兒，一同向靈柩鞠躬和獻上鮮花跟利夫人最後道別。利憲彬與太太未有現身，有聯名送上花牌給母親。由於有不少家族成員身在海外或因事未能出席喪禮，所以下葬過程期間，有工作人員手持電話直播，讓親友透過視像向利夫人最後致敬。完成儀式後，工作人員向親屬派利市，家屬之後一同離開墳場。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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