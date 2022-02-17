公布婚訊後首現身宣傳《三十九》自認幸福 孫藝珍嫁玄彬：似是命中注定

【明報專訊】韓劇《愛的迫降》主角玄彬與孫藝珍上周四（10日）公布婚訊，相隔一星期後，她跟《機智醫生生活》田美都及《便利店新星》金智賢合演有線頻道JTBC新劇《三十九》昨晚首播，香港觀眾可於影視串流平台Netflix收看。「準新娘」孫藝珍昨日出席新劇記者會，被問到即將結婚有何感想？她笑說很幸福，「2022年剛開始便發生這麼大的事情，感覺就似命中注定，亦收到很多祝福，希望藉此機會多謝大家」。

穿著黑色低胸短裙的孫藝珍，昨日偕新劇拍檔田美都、金智賢、延宇振、李茂生及李泰煥等出席《三十九》記者會，一臉容光煥發的她甫出場，現場記者即拍掌歡呼道賀，她雖害羞掩面，但難掩笑意。有記者問她即將結婚有何感想？她反問女主持人：「你當年結婚感覺如何？」主持回答：「很幸福。」孫藝珍笑說：「我也是。」

角色似度身訂做

說回新劇，上月剛慶祝40歲生日的孫藝珍大讚《三十九》劇本有趣，角色更似是度身訂做，「如果現在不拍，日後將無法再以演員身分扮演39歲女主角」。劇中飾演熱愛打高爾夫球的皮膚科醫生，她笑說：「編劇是否在我家安裝偷聽器？這個角色實在太有共鳴了，所以不用考慮多久便決定接拍。」

《三十九》故事講述3個青梅竹馬的女性好友，長大後各展所長，孫藝珍開設美容院、田美都飾演演技導師，至於金智賢則是百貨公司的化妝品店經理，面對「女人四十」心理關口，能否事業得意之餘，愛情同樣稱心？在記者會上，孫藝珍大讚劇中男友延宇振是「絕世好男人」，主持人即戲弄她：「孫藝珍不單拍劇有好男友，現實亦都一樣。」惹來哄堂大笑。

大讚新劇兩拍檔

孫藝珍對於新劇女拍檔：田美都及金智賢亦讚不絕口，「田美都太可愛了，真想咬她一口；對金智賢的首個印象是冷淡，相處下來便知她很貼心」。田美都謙稱拍劇經驗尚淺，幸得孫藝珍即場指導，令她獲益良多。至於田美都跟金智賢同屬舞台劇演員出身，相識超過10年，可謂私交甚篤，自然一拍即合。

為了宣傳新劇，電視台昨日趁《三十九》開播前，公開最新預告片段，除了交代3名女主角的愛情故事，更披露田美都跟孫藝珍在醫院吵架一幕，前者表示不想把生命最後時光浪費在病牀上，後者則紅着雙眼說：「你要成為史上最快樂的絕症病人啊。」難免令人擔心新劇將會很催淚。