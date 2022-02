【開箱】《窗邊女孩與對街屋中的女子》 玩轉驚慄類型 戲名劇透兇手

【明報專訊】串流平台與傳統電視計算收視方式迥異,前者如Netflix現以觀眾收看時數定高低,後者始終局限於直播的特定時刻,難同日而語;也因此Netflix在選取內容方面,會傾向有追看價值的電影或劇集,譬如驚慄懸疑類型就選擇頗豐,曾為《魔雪奇緣》女主角「安娜」配音的《C奶同學會》姬絲汀貝爾(Kristen Bell),主演新劇《窗邊女孩與對街屋中的女子》(The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window),上月28日上架,正是其中之一。

可疑的新鄰居

《窗邊女孩與對街屋中的女子》講述畫家Anna的丈夫Douglas任職精神治療師,某個下雨天早上帶同年幼女兒Elizabeth到監獄工作,後者不幸被囚犯謀殺,夫婦倆因此離婚,獨居的Anna開始酗酒,終日無所事事。當對面屋搬來新鄰居,Anna的生活才出現變化,她被新住戶Neil的俊朗外形吸引,對方還帶着9歲女兒Emma,都讓她想起從前的幸福家庭生活。

Anna拿着自製菜式登門拜訪,獲邀共進晚餐,席間知道Neil也是新近喪偶,大有相逢恨晚之感。她不但為Emma購買學校的慈善朱古力,又送贈畫筆給對方。怎料後來才知道Neil早有女友Liza。可Anna又發現對方可能對Neil不忠,而且也不友善地把她送贈給Emma的畫筆丟掉。她喝下大杯紅酒與混和鎮靜劑的晚上,在窗前窺探Neil住所的同時,目睹Liza被割頸滿是鮮血,她報警後擔心Emma安危,於是即使正下着她最恐懼的大雨,依然奮力跑過對面街,卻在中途不支暈倒。

Anna醒來後,警方告知她Neil家中沒任何命案發生,而且確定任職空姐的Liza正前往西雅圖的航班上工作。雖然警方認定她是酒溝藥出現幻覺,但Anna堅信目睹兇案發生,尤其準備往度假時獲悉Liza工作的航空公司,飛往西雅圖的航班還未正式啟航,她更肯定Liza之死與Neil有關,也在調查過程中發現,Emma媽媽逝世時,Neil曾是嫌犯;而Emma的女老師,也在一次Neil隨行的郊外旅行中從燈塔墮下身亡。Anna為了查出真相,不但往拜訪Emma的阿姨,甚至跟蹤Neil。

結局出人意表

曾在動畫《魔雪奇緣》聲演「安娜」的姬絲汀貝爾,劇中飾演Anna,並兼任監製,戲分可說從頭帶到尾;由失去女兒的哀傷,到恐懼下雨天的驚惶,又或者酗酒後撞板的喜感,姬絲汀都拿揑準確,不少評論給她熱烈掌聲。但看上述劇情,又不難令人聯想到衆多類近劇集及電影,例如愛美雅當絲(Amy Adams)主演的電影《窺密》(The Woman in the Window)和劇集《利器》(Sharp Objects)、愛美莉賓特(Emily Blunt)擔綱的《列車上的女孩》(The Girl on the Train),以致「緊張大師」希治閣(Alfred Hitchcock)執導的名作《後窗》和《蝴蝶夢》等;《窗邊女孩與對街屋中的女子》可說齊集心理驚慄類型的大成。

Anna一度被視為疑犯,從Liza屍體找到的畫刀有她的指模,而且在她閣樓畫室,也找到Neil和女兒及Liza的「全家福」畫像,卻被砸個稀巴爛。但Anna對畫像完全記不起來,真的會在醉後殺人嗎?其後Anna知道為她修理信箱的Buell原來偷偷住在閣樓,再發現他是精神病康復者,並曾是前夫Douglas的病人。結局可說出人意表,同時也到處漏洞,難以成理。只能說《寶貝小煞星》(The Good Son)麥哥利高堅(Macaulay Culkin)的角色借劇還魂,《窗邊女孩與對街屋中的女子》這劇名也早泄露真兇玄機。不過全劇最大驚喜在找到真兇之後,前往紐約的航班上,睡夢中醒來的Anna,發現本來坐旁邊的女士離奇倒斃廁所,她慌忙通知空中服務員,對方回覆她旁邊根本沒有乘客;再出現疑幻疑真的兇案,似為第2季鋪路。最特別是邀請了《孽緣》格蘭高絲(Glenn Close)客串演乘客,短短一幕戲動用了八度獲奧斯卡提名俱陪跑的格蘭,看來劇組也花了一番心思。