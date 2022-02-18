娛圈爆疫 無綫娛樂新聞台幕後初陽停廠消毒 「MV群組」On仔確診閉關等自癒

潘靜文日前驗出初陽，前晚在社交平台開直播，看來精神不錯，並叫大家放心。（網上圖片）

【明報專訊】本港第五波疫情嚴峻，娛樂圈爆疫情，連日有無綫員工、商台《十八樓C座》播音員與主持確診，前日再爆出「MV群組」，疫情失守令人擔心。MIRROR副隊長江生（AK）與王智德（Alton）於2月11日為合唱新歌拍MV，圈中多名好友客串，昨日有份參與的C AllStar成員陳健安（On仔）與樂隊ONE PROMISE成員Anton、天衡先後在社交平台透露染疫。無綫方面，兒童節目《Hands Up》主持伍文生繼潘靜文後也中招，兩人一起午膳時曾脫口罩。娛樂新聞台國語台有一名幕後人員驗出初陽，要停廠徹底消毒，幕前幕後也要進行快速檢測。

記者：陳釗、鍾一虹

據稱AK與Alton拍MV當日有逾百人在場，前日爆出兩名工作人員確診，昨日On仔在社交網透露確診，在家隔離第4日，他知有工作人員中招時第一時間往檢測，結果呈陽性；同場還有ONE PROMISE的Anton、天衡驗出初陽。

AK與Alton檢測呈陰性

MIRROR經理人花姐（黃慧君）昨日回覆《明報》，她說︰「當日拍攝前，拍攝團隊與到場所有藝人都有做快速測試，報告是陰性。得悉有工作人員確診，他們已即時自行做快速測試均呈陰性，為確保大家安全，同時安排做採樣檢測；AK與Alton首次檢測呈陰性，會安排MIRROR與ERROR其他成員做檢測。」

On仔按穴位做瑜伽放鬆

On仔昨日在社交平台自爆確診，他表示第一天喉嚨痕，第二天味覺無咁敏感，乾咳，頸痛，第三天發冷和發熱出汗、頭痛及無胃口，昨日就喉嚨痛和乾咳。他說︰「食必理痛同不停按摩攢竹穴就無咁頭痛，又不停做深呼吸、冥想，食維他命、食粥，臨瞓浸腳、做瑜伽放鬆，已好番一半。多謝大家關心，正居家隔離，唔使擔心，今次真閉關。各位醫護朋友，知你哋爆晒廠，好大壓力，辛苦晒。」

ONE PROMISE兩成員初陽

ONE PROMISE也在社交平台留言︰「最近疫情嚴重，我哋ONE PROMISE中，Anton與天衡都不幸初步確診，𠵱家大家都喺屋企各自隔離。收到各方好友慰問，多謝你哋，大家唔使太擔心我哋，同時向所有前線嘅醫護人員講聲辛苦晒，多謝你哋嘅付出！加油！大家記得保重身體，多喝水、多做運動、多聽音樂。撐住，一定會過的。」據知客串MV的還有Frankie、麗英及陳穎欣（Yanny）等，他們先後報平安，多謝關心。Alton留言︰「I am okay, stay safe, still GING。」

曾與潘靜文食飯 伍文生初陽

無綫方面，昨晨主持伍文生參與《Hands Up》節目錄影，進入錄影廠前做快速測試，結果呈陽性。伍文生即時向公司申報及取消一連串的拍攝工作。無綫展開接觸追蹤調查，初步估計感染源頭是他2月13日與另一主持潘靜文脫下口罩進食時感染，確實情况有待進一步醫學調查。無綫已即時安排曾參與該節目的製作人員及接觸者做快速測試，檢測結果全部陰性，相關工作地點及進食地方已完成深層清潔，並繼續與衛生防護中心緊密聯繫。

潘靜文前晚在社交平台開直播，精神不錯，她說無事，叫大家放心。她屬初陽，故多做一次正式檢測並等報告。《Hands Up》監製林俊文透露已取消了兩日錄影，要保障同事與參加錄影的小朋友安全。關宛珊當日曾與伍文生、潘靜文同場錄影，她表示與丈夫Patrick sir已做了兩次檢測，結果均呈陰性。兩人的兒子只有10個月大，Patrick sir坦言擔心。

沒接觸中招同事 周奕瑋︰會小心

昨日無綫娛樂新聞台國語台又有一名幕後人員初陽，立即停廠徹底消毒，並安排有關幕前與工作人員做快速測試。主持周奕瑋留言︰「各位小心，我都會小心。」他表示沒有跟該初陽同事接觸，他未感不適，又提醒大家小心防疫。