娛圈爆疫 無綫娛樂新聞台幕後初陽停廠消毒 「MV群組」On仔確診閉關等自癒

【明報專訊】本港第五波疫情嚴峻,娛樂圈爆疫情,連日有無綫員工、商台《十八樓C座》播音員與主持確診,前日再爆出「MV群組」,疫情失守令人擔心。MIRROR副隊長江生(AK)與王智德(Alton)於2月11日為合唱新歌拍MV,圈中多名好友客串,昨日有份參與的C AllStar成員陳健安(On仔)與樂隊ONE PROMISE成員Anton、天衡先後在社交平台透露染疫。無綫方面,兒童節目《Hands Up》主持伍文生繼潘靜文後也中招,兩人一起午膳時曾脫口罩。娛樂新聞台國語台有一名幕後人員驗出初陽,要停廠徹底消毒,幕前幕後也要進行快速檢測。

據稱AK與Alton拍MV當日有逾百人在場,前日爆出兩名工作人員確診,昨日On仔在社交網透露確診,在家隔離第4日,他知有工作人員中招時第一時間往檢測,結果呈陽性;同場還有ONE PROMISE的Anton、天衡驗出初陽。

AK與Alton檢測呈陰性

MIRROR經理人花姐(黃慧君)昨日回覆《明報》,她說︰「當日拍攝前,拍攝團隊與到場所有藝人都有做快速測試,報告是陰性。得悉有工作人員確診,他們已即時自行做快速測試均呈陰性,為確保大家安全,同時安排做採樣檢測;AK與Alton首次檢測呈陰性,會安排MIRROR與ERROR其他成員做檢測。」

On仔按穴位做瑜伽放鬆

On仔昨日在社交平台自爆確診,他表示第一天喉嚨痕,第二天味覺無咁敏感,乾咳,頸痛,第三天發冷和發熱出汗、頭痛及無胃口,昨日就喉嚨痛和乾咳。他說︰「食必理痛同不停按摩攢竹穴就無咁頭痛,又不停做深呼吸、冥想,食維他命、食粥,臨瞓浸腳、做瑜伽放鬆,已好番一半。多謝大家關心,正居家隔離,唔使擔心,今次真閉關。各位醫護朋友,知你哋爆晒廠,好大壓力,辛苦晒。」

ONE PROMISE兩成員初陽

ONE PROMISE也在社交平台留言︰「最近疫情嚴重,我哋ONE PROMISE中,Anton與天衡都不幸初步確診,𠵱家大家都喺屋企各自隔離。收到各方好友慰問,多謝你哋,大家唔使太擔心我哋,同時向所有前線嘅醫護人員講聲辛苦晒,多謝你哋嘅付出!加油!大家記得保重身體,多喝水、多做運動、多聽音樂。撐住,一定會過的。」據知客串MV的還有Frankie、麗英及陳穎欣(Yanny)等,他們先後報平安,多謝關心。Alton留言︰「I am okay, stay safe, still GING。」

曾與潘靜文食飯 伍文生初陽

無綫方面,昨晨主持伍文生參與《Hands Up》節目錄影,進入錄影廠前做快速測試,結果呈陽性。伍文生即時向公司申報及取消一連串的拍攝工作。無綫展開接觸追蹤調查,初步估計感染源頭是他2月13日與另一主持潘靜文脫下口罩進食時感染,確實情况有待進一步醫學調查。無綫已即時安排曾參與該節目的製作人員及接觸者做快速測試,檢測結果全部陰性,相關工作地點及進食地方已完成深層清潔,並繼續與衛生防護中心緊密聯繫。

潘靜文前晚在社交平台開直播,精神不錯,她說無事,叫大家放心。她屬初陽,故多做一次正式檢測並等報告。《Hands Up》監製林俊文透露已取消了兩日錄影,要保障同事與參加錄影的小朋友安全。關宛珊當日曾與伍文生、潘靜文同場錄影,她表示與丈夫Patrick sir已做了兩次檢測,結果均呈陰性。兩人的兒子只有10個月大,Patrick sir坦言擔心。

沒接觸中招同事 周奕瑋︰會小心

昨日無綫娛樂新聞台國語台又有一名幕後人員初陽,立即停廠徹底消毒,並安排有關幕前與工作人員做快速測試。主持周奕瑋留言︰「各位小心,我都會小心。」他表示沒有跟該初陽同事接觸,他未感不適,又提醒大家小心防疫。