女性電影人包辦柏林影展過半獎項 洪尚秀三奪銀熊 金敏喜陪領獎

【明報專訊】第72屆柏林影展昨日凌晨舉行頒獎禮，韓國導演洪尚秀憑《小說家的電影》獲頒評審團大獎，亦是他連續三年贏得柏林銀熊獎座，身兼女友和主角的金敏喜陪同領獎兼放閃。最高榮譽金熊獎（最佳電影）落入《Alcarras》西班牙女導演Carla Simon手上，連同最佳導演Claire Denis、最佳主角Meltem Kaptan、評審團獎Natalia Lopez Gallardo及劇本獎得主Laila Stieler等，女性電影人包辦過半獎項，體現大會提倡性別平等的理念。

今屆柏林影展共有18部作品入圍主競賽單元，經過評審主席禮切沙也馬倫（M. Night Shyamalan）、《Drive My Car》日本導演濱口龍介等評審員計分後，韓國導演洪常秀與女友金敏喜再度合作《小說家的電影》贏得評審團大獎，亦是繼2020年《The Woman Who Ran》獲頒最佳導演、去年《Introduction》奪得最佳劇本後，洪常秀連續三年捧走銀熊獎座。

洪常秀在金敏喜陪同上台致謝辭，自言對新片獲獎原本不抱期待，如今奪得評審團大獎，令他感到十分驚訝。新片講述一名作家到訪後輩經營書店期間，路上偶遇一對導演夫婦和演員而發生的故事。

加泰語電影首奪金熊獎

西班牙女導演Carla Simon憑《Alcarras》贏得金熊獎最佳電影殊榮，亦是首齣以加泰語拍攝並「奪金」的作品。此片以導演自身成長經歷為創作背景，故事講述一個世代種植桃子的農民家庭，因地主為賺取更大利益而決定收回農田，改為放置太陽能電池板，導致農民生計受損。

《軍中禁戀》法國女導演克萊雅丹妮（Claire Denis）憑《Both Sides of the Blade》贏得最佳導演獎，此片由《別問我是誰》柏林影后茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）跟康城影帝雲遜林頓（Vincent Lindon）合演三角戀故事。

華語片《隱入塵煙》鎩羽

為了提倡性別平等，柏林影展近年取消最佳男女主角獎項，統一頒發最佳主角和配角，前者由德國女星Meltem Kaptan憑《Rabiye Kurnaz vs George W. Bush》奪得，此片同時為女編劇Laila Stieler帶來最佳劇本獎，最佳配角是《Nana》印尼女星Laura Basuki。唯一入圍主競賽單元的華語片、內地導演李睿珺自編自導《隱入塵煙》最終空手而回。

值得一提的是，《鋼琴教師》68歲法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）獲頒榮譽金熊獎，表揚從影半世紀以來對影壇作出貢獻和成就，但因她出發領獎前，檢測呈陽性反應，被迫留在巴黎家中隔離，未能親赴現場，幸好病徵輕微，仍可透過視像發表致謝辭。