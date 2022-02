next

【明報專訊】Marvel超級英雄片《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)將於5月開畫,日前公開最新預告片,惹起粉絲無限聯想,推測《變種特攻》飾演「X教授」的柏德烈史超域(Patrick Stewart),甚至湯告魯斯(Tom Cruise)扮演新版「鐵甲奇俠」等都會客串。

早前有傳《死侍》主角賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)亦會透過《奇異博士2》回歸Marvel電影宇宙(MCU),他接受綜藝網站Variety訪問時否認有關報道,「我保證,我絕對不會在此片出場」。問題是,自從影迷去年遭安德魯加菲(Andrew Garfield)欺騙後,對於賴恩的答案有所保留。

《蜘蛛俠:不戰無歸》上映前,扮演第二代蜘蛛俠的安德魯加菲多次被記者追問會否客串此片?對此他一概否認,直至電影開畫,他跟杜比麥奎爾(Tobey Maguire)和湯賀蘭(Tom Holland)「三代同堂」攜手抗敵,他才解釋是Marvel保密條例所限,只好堅持說謊。