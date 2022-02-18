【開箱】《金魚妻》 人妻出軌都是為勢所逼？

【明報專訊】影視串流平台Netflix本月14日推出日劇《金魚妻》，由《超級特派員》篠原涼子、《約定的灰姑娘》岩田剛典及《大逃殺》安藤政信等合演，講述6位人妻出軌的故事。新劇上架數天，憑藉大尺度的情慾戲，輕易掀起話題，迅即登上香港收視榜冠軍。劇集除以性愛場面吸客，更想透過人妻的不倫經歷，帶出社會常見的婚姻問題。

愛你愛到傷害你

《金魚妻》首季共分8集，主人翁包括金魚妻、外包妻、便當妻、陪跑妻、頭痛妻及裝修妻，每人都有不同動機。篠原涼子飾演「金魚妻」平賀櫻，貫穿整季故事，她住在某高級公寓頂樓，曾任職髮型師，但因多年前發生一事，令她無法再拿起鉸剪，於是轉為幫丈夫平賀卓彌（安藤政信飾）經營連鎖理髮店。表面上二人是恩愛夫妻，其實卓彌經常背妻偷情，甚至在妻子生日當天，與居於同一大廈的箱崎有里葉（長谷川京子飾）交歡。小櫻長期面對家暴及精神虐待，感到痛苦與寂寞。某日她聽取占卜師提議，購買一條金魚，因此結識金魚店老闆豐田春斗（岩田剛史飾）。此事卻惹怒丈夫，小櫻離家出走，幸獲春斗收留。

卓彌一直表現得像個渣男，常與不同女生偷歡，當小櫻離家出走後，他卻像個瘋子般設法逼小櫻現身，更指摘小櫻出軌，甚至一度想強暴她。直到劇集尾聲，卻來個含淚自白，解釋家暴及出軌的原因，竟是因他自卑，擔心小櫻離開，才做盡壞事來測試對方。這種「愛你愛到傷害你」的設定，實在難言新鮮感。

出軌各有各動機

穿插在主線之間的其他人妻故事，反而更具瞄頭，而且節奏明快，僅用一至兩集描述，絕不拖拉。「外包妻」講述志村優香（中村靜香飾）渴望生兒育女，偏偏丈夫以剛買樓及事業衝刺期為由拒絕，優香多次誘惑丈夫行房都不成功。某日，優香重遇前男友久保田潤（久保田悠來飾），萌起找前度當「外判丈夫」的念頭，助她達成當媽的夢想。「便當妻」透過保保邊太郎把妻子保保邊朔子（瀨戶沙織飾）炮製的便當，分給同事津多享用，並向後者提議，讓他在旁觀看津多與朔子親熱過程，藉此刺激自己性慾。啞忍着丈夫奇怪癖好的朔子，竟不知不覺愛上津多。

「陪跑妻」講述真田早矢（石井杏奈飾）過去經常跟丈夫真田颯太一起跑步，但當後者購入豪宅後，工作變得繁忙，早矢覺得無法與丈夫溝通，於是開始酗酒，並搭上口甜舌滑的平賀卓彌。「頭痛妻」指患有間歇性頭痛的田口慈子（松本若葉飾），某日在公園遇上運輸工人馬場（真島秀和飾），二人火速撻着。慈子後來才知道，馬場其實是她的丈夫，因他有外遇而被她趕走，自此她便失去丈夫的相關記憶。

最後一個「裝修妻」的故事，加入婆媳問題。箱崎有里葉的奶奶打算搬進豪宅，與兒媳一家同住，為此準備裝修，有里葉丈夫事事聽從母親意見，完全不理妻子感受，甚至要求她在家也要化妝，遮蓋臉上胎記。有里葉感到不是味兒，此時遇上遭家人嫌棄的裝修工人五條百樹（深水元基飾），兩個失意男女展開不倫關係。

篠原涼子交足戲

《金魚妻》主要講述每段婚姻都有不同問題，最重要的是溝通。妻子出軌並非水性楊花，而是夫妻之間欠缺交流，各自把問題藏在心裏，問題積壓多時至無法挽救。劇中加插占卜師一角，提點幾位人妻，了解她們的需要與欲望，看似鼓勵她們出軌，其實是想她們面對自己。

去年離婚的篠原涼子飾演出軌妻子角色，不單有大膽牀戲，內心戲也交足功課，可是造型欠美感，而且髮型凌亂，跟髮型師背景不相配，身材也難跟當年主演《超級特派員》及《月之戀人》相提並論。男團三代目J Soul Brothers及EXILE出身的岩田剛典，暖男角色相當討好，劇中大曬肌肉更露股，毫無保留放下偶像包袱，表現相當搶眼。