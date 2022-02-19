許冠傑郭富城各捐2000快速測試套裝 李澤楷點名MIRROR做抗疫大使

【明報專訊】本港第五波疫情嚴峻，確診數字不斷上升，醫療系統不勝負荷，很多確診者需居家隔離。在現今疫境下，圈中藝人在抗疫同時，亦希望出一分力，人氣男團MIRROR將擔任抗疫大使，拍攝宣傳片鼓勵市民居家抗疫；他們的經理人花姐（黃慧君）感謝醫護人員付出。歌神許冠傑與郭富城合共捐出4000套新冠病毒快速測試套裝，贈送到慈善機構及基層市民。鄭丹瑞的網上頻道今日會推出7小時直播節目，由專家解答抗疫知識。

中聯辦主任駱惠寧昨午主持「萬眾一心 合力抗疫」的抗疫行動視像會議，希望香港各界響應號召，謀劃推出一系列舉措。其中電訊盈科主席李澤楷表示，已請旗下男團MIRROR擔任抗疫大使，拍攝宣傳片，鼓勵市民留家抗疫。不少網民相信藉着MIRROR的號召力，會有一定效力。MIRROR經理人花姐昨日在社交網發文感謝醫護人員，她寫道：「感謝醫護人員對我們的付出，你們要努力，也要好好照顧自己及家人。」

「健康‧旦」直播《抗疫Q&A》

鄭丹瑞的網上頻道「健康‧旦」有鑑於網上流傳的抗疫方法及確診後步驟天天不同，於今日上午11時至下午6時，推出連續7小時的直播節目《全民七小時抗疫Q&A》。節目會請來政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌、香港醫務委員會執照醫生協會副會長唐繼昇、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明、立法會醫療衛生界議員林哲玄、瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華及醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷，分別提供疫情大方向及探討全民檢測、兒科醫生專業意見、藥物資訊及解答疫苗疑問，提供家居抗疫實用貼士、青少年疫情下情緒影響和接種疫苗資訊等，並解答觀眾問題。同時蒐集社會抗疫資源即時協助弱勢社群。

「歌神」許冠傑與郭富城知道這次直播後，立即響應支持，各自捐出2000套新冠病毒快速測試套裝，連同全仁醫療集團創辦人劉仲恆醫生及全仁健康產品創始人劉馬露明，向「健康‧旦」捐出合共7000套快速測試套裝，助香港市民抗疫。

有關的快速測試套裝稍後會經「健康‧旦」轉贈給慈善機構及基層市民。

無綫製作《爭分奪秒同抗疫》

無綫近日亦製作特備節目《爭分奪秒同抗疫》，由森美與朱凱婷擔任主持，為觀眾提供最新疫情資訊，出席專家為觀眾解答各式疫情問題，以及籌辦「疫境同行物資送暖大行動」。

娛樂組