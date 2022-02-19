李璨琛考慮帶3歲Lucy接種疫苗

【明報專訊】李璨琛監製新劇《心靈師》前晚於西環開工，演員有林明禎及ERROR成員何啟華（阿Dee）等。李璨琛表示第五波疫情肆虐，顧及台前幕後健康，目前改於室內取景，待疫情緩和才補拍外景。他說：「我們拍文戲為主，製作費暫時受控沒超支。我每日收工後會做檢測才回家，防止病毒傳染女兒Lucy（李元元）。」提到3歲Lucy被媽咪爆在家玩足全日不肯睡覺？他稱疫情下Lucy只留家上網課和活動，感到好悶，想帶她去公園，但遊戲設施關閉。他最近考慮帶Lucy接種疫苗，但擔心人多排隊有感染風險。

林明禎挑戰第12次隔離

林明禎劇中演抑鬱症患者，覺得挑戰好大，開工前做足準備，上網了解抑鬱症狀及患者如何跟人相處。她說：「角色好多內心戲，心情轉變很大。」她多拍一天便完工，過幾天飛往台灣工作，然後再回港開工，來回接受一個多月隔離生活。她表示疫情期間已經歷10次隔離生活，「今次去台灣是第11次，返港是第12次隔離，我可以出書教人如何面對隔離日子。為搵錢生活，無辦法。」

阿Dee透露為表現專業一面，在片場需高度集中，不過跟同劇女演員很少對手戲，無機會享艷福。他自言好dry，只能在放飯時跟其他女演員閒談幾句。他近月為工作已接受10次核酸檢測，「希望疫情盡快退去，好煩惱，我覺得心理不平衡，晚上6時後無所事事，好頹廢，主演舞台劇又延期，好失望」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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