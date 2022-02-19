「正義女神」離巢接受新挑戰 林希靈爆男友陳安立心急想結婚

【明報專訊】無綫《東張西望》前外景主持林希靈，之前為一名遭人侵佔房屋導致無家可歸的聾啞女士美華發聲，被觀眾及網民封為「正義女神」。不過她於去年底宣布告別無綫，暫時卸下「正義任務」，嘗試以不同身分及崗位繼續做其他任務。

林希靈效力無綫7年，一直擔任主持，偶爾客串劇集演出。她在加拿大主修傳理系，畢業後返港到無綫應徵旅遊記者職位，但獲簽約成為藝員，安排她主持兒童節目《Think Big天地》，後來輾轉加入《東張西望》。

《東張》主持沒明爭暗鬥

對於被網民封為「正義女神」，大有機會上位，林希靈卻在此時選擇不續約，巧合與她同時離開節目的主持還有黃愷怡與黃穎君，惹人聯想是否掀起離巢潮？林希靈解釋離巢原因，「考慮到如果續約，可能在5年後的工作都是跟現在差不多，覺得人一世物一世，是時候轉變出去闖，嘗試跟不同機構合作，否則過後便難再有勇氣去試。黃愷怡當年與我同期簽約，一齊做過《Think Big》和《東張》主持成為好友，我們對未來的想法都相似，巧合她又同時約滿，所以才一齊走。黃穎君則是轉工，可能想工作更有彈性和挑戰」。林希靈不捨得《東張》同事，也不覺得主持之間有人想爭上位而明爭暗鬥，相反大家感情不錯，私下會大班人約食飯見面。

不排除過檔ViuTV

走出工作多年的舒適圈回復自由身，林希靈對於與任何平台機構合作持開放態度。以往與ViuTV藝人男友陳安立（Brian）分開效力不同的電視台，現在如遇到合適、大家又接受的話，她不介意與男友情侶檔工作，「好多謝網民提議我過檔ViuTV，沒想過大家會接受。我和Brian以前將拍拖事低調處理，可能大家見我們即使同場也少公開合照，其實也沒有感尷尬。他以往主持的節目和演出的劇集，我都有捧場支持，卻未試過在同一間公司拍檔工作，不知會否有拗撬」。

讚男友Brian靚仔筍盤

與Brian拍拖5年，林希靈放閃形容男友是「靚仔筍盤」，優點十分多，例如顧家、心地好、脾氣好、有責任心，最難得是早已融入她的家中，因與未來外父一樣熱愛運動有共同話題，所以特別投契。至於結婚計劃，男方比她更心急，「Brian講過多次想早日組織家庭。他經常來我家，最開心一家人打邊爐。我們都視對方是結婚對象，但尚欠少少衝動實行，或者等多兩年。畢竟剛決定出去闖，想放多些時間穩定事業」。自稱向來「食住」男友，明白對方很期待盡早結婚，但也尊重她的決定；就如她今次選擇不續約也獲對方百分百支持，她冧爆說被男友寵壞感到很幸福。

想挑戰拍劇演真人騷

林希靈表示會繼續做主持，也有興趣拍劇和演出真人騷，不介意接受新挑戰。她亦早已鋪定後路，投資自家食品生意，炮製家傳秘方的賀年糕點，想不到外界反應很好，令她對做生意增加信心。她最渴望將外婆的廚藝手勢和味道發揚光大，繼賀年糕後，正研究推出湯包及最傳統人手做的蛋捲，更希望傳承下去成為家族生意。

髮型及化妝：Karrie Yum

服裝：Fila

場地：stain+

記者：林蘊兒