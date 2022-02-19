雙方追討金額需續審 官裁定江若琳寰宇各獲部分勝訴

【明報專訊】江若琳（原名江玲）與前經理人公司寰宇纏繞近8年的合約糾紛案早前在高等法院審結，暫委法官廖文健昨日頒下判辭，裁定寰宇及江若琳各有部分勝訴，包括2014年因江若琳遭經理人掟玻璃杯，此舉破壞雙方信任已屬違約，寰宇無權行使與江若琳續約的優先權；以及江若琳雖可獲音像產品所得的收益，惟須自行承擔宣傳及製作費。至於雙方追討的金額等事項，另需進行審訊以作決定，預計需時35天。基於雙方獲判部分勝訴，法庭不作訟費命令。

原告為寰宇藝人管理有限公司，答辯人為江若琳及東旺國際娛樂有限公司。寰宇與江若琳先後在2004年、2005年及2008年簽訂的合約是否有效執行、寰宇有否違約、能否行使合約訂明的「續約優先權」與江若琳再續約5年、宣傳及製作費由哪一方負責等均為本案爭議點。

官稱江是誠實可靠證人

法官在判辭中不接納寰宇一方證人的供辭，反之認為江若琳是誠實可靠證人，接納江若琳一方的案情為事實。判辭特別提到，即使雙方曾發生不愉快經歷，但謹記法庭要處理的是合約糾紛，法庭會根據合約內容作出判斷。

寰宇無權執行「續約優先權」

判辭指出，雖然江若琳在2004年簽約時尚未成年，但2005年所簽的合約已將其取而代之，當時江若琳已成年，另法庭不見有任何不正當影響促成了2005年及2008年的合約，裁定兩份合約均具約束力。判辭提到，經理人楊劍標2014年2月在一個生日派對上，因不滿江若琳未有續約而向她掟玻璃杯，法庭認為此舉已破壞雙方信任，須由寰宇一方負責，並裁定寰宇違反合約中的隱含條款，寰宇亦已無權執行「續約優先權」。

江須承擔宣傳及製作費

判辭裁定，江若琳可獲取其音像產品所得的收益，並引述合約條款「藝人必須自行負責其一切個人開支以履行本合約的職責，包括但不限於服裝費、交通費、膳食、住宿費、受訓及學習費用等」，指出宣傳及製作費用於建立藝人的形象，相關形象由該藝人擁有，因此費用應由江若琳承擔。

江若琳昨日未有回應官司，她前晚在社交平台分享靚相，又上載短片，見她冲咖啡，並跟老公蕭唯展齊齊洗碗的背影放閃，表現輕鬆。

【案件編號：HCA 1225/14】

記者︰郭咏冰