虞茱迪離世 家人低調辦喪事 琦琦悼念：永遠留心中

琦琦（左）昨日上載跟虞茱迪（右）的合照，稱難以接受對方已離開人世。（網上圖片）

【明報專訊】代理時尚品牌多年的74歲虞茱迪（Judy）日前離世，其家人和同事低調處理喪事。Judy生前人緣甚好，好友時裝設計師文麗賢、琦琦與丈夫任達華、馬詩慧等，分別在社交網撰文悼念。

文麗賢送最後一程

文麗賢分享多張合照，形容送別好友最後一程後心情沉重，寫道：「My dear old friend Judy Yu，我們不會忘記你恆常的關愛，和我們一起分享過的歡樂時光。」

琦琦接受《明報》電話訪問，她透露因疫情關係，大家近期少見面，最後一次與Judy電話聯絡是去年聖誕節，大家傾狗仔經，又互相問候。料不到事隔兩個月接到對方家人通知病逝消息，她感突然和非常難過，在重溫舊照時湧現不少昔日回憶，「我和老公都好難接受及相信Judy已離開，希望她一路走好，她的樂天性格、熱心助人和爽朗笑聲，永遠留在我心中！最記得當年大家在米蘭公幹巧遇，Judy帶我食地道意式農家菜和甜品，一試難忘。還有她當年開餐廳，向來不愛吃魚的我在懷孕時，卻愛上她餐廳特製的鮮魚餃子，一星期食幾次，大家最喜歡傾食經」。

馬詩慧聞噩耗嚇呆

馬詩慧與Judy相識10多年，讚對方是和藹可親、樂於助人及願意分享的好長輩。收到對方離世消息即嚇呆和感難過，她不捨說：「上次跟她通電話是去年11月，才幾個月，很難想像她已離開！Judy向來注重養生之道，又喜歡周圍試美食。證明個天要你走，擋也擋不住，大家要好好保重身體。」

記者：林蘊兒