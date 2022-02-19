日劇《來自星星的你》今井翼首演奸角 山本美月扮千頌伊騷長腿

福士蒼汰（左起）、山本美月、工藤阿須加及今井翼合演日版《來自星星的你》。

【明報專訊】韓劇《來自星星的你》翻拍成日版，早前宣布《四分鐘的金盞菊》福士蒼汰及《友人戀愛》山本美月分別飾演都敏俊及千頌伊角色，定於本月23日在影視串流平台Prime Video上架。新劇昨日在東京舉行記者會，山本美月跟足全智賢的「千頌伊」打扮風格，穿著迷你裙示人，大騷修長美腿，輕易成為鎂光燈焦點。

文：蘇珮欣

日劇《來自星星的你》把故事背景設定在東京，講述在地球生活千年的外星人，遇上人氣女星的愛情故事。山本美月昨日以黑身迷你連身裙亮相，展現修長美腿，與全智賢劇中「女神」形象不相伯仲。山本美月表示新劇角色充滿時尚感，將以不同造型登場，最難忘是穿著和服，大讚有特色又漂亮。

《教場》工藤阿須加與《麒麟來了》今井翼分別扮演韓版李輝京及李載京，首次當奸角的今井翼表示，為了演好角色，經常擺出一副臭臉，笑言「角色與真實的我相差甚遠，所以演起來很有趣」；工藤阿須加直言討厭這位「哥哥」，笑說想跟他斷絕關係。事實卻是，二人私下感情要好，今井翼喜歡打棒球，工藤阿須加父親正是職業棒球手，所以趁拍攝空檔，二人常以此作話題。

竹內涼真被「喪屍」嚇怕

另一方面，影視串流平台Netflix韓劇《殭屍校園》早前掀起全球追看熱潮，帶挈日本喪屍劇《與你在世界終結之日》重新登上Netflix收視排行榜十大位置。後者講述日本出現喪屍病毒，扮演汽車維修員的竹內涼真跟實習醫生女友中條彩未，為了生存而戰鬥的故事。首季劇集在NTV電視台播放，第2季以後改為影視串流平台Hulu，第3季本月25日上架，同日在NTV播放特別篇造勢。

特別篇講述10年之後發生的故事，竹內涼真、中條彩未及飯豐萬理江等演員前日現身網上記者會，前者表示《與》劇受到喪屍片迷追捧感到高興，呼籲觀眾留意劇集描述人性醜惡的部分，又指第3季的CG特技與內容均有所提升。談到在片場經常看到扮演喪屍的演員，竹內涼真自稱不害怕，但偶然在轉角處會被突然出現的「喪屍」嚇到。

另一方面，兩年前在東京電視台播出、中井貴一和鈴木京香合演日劇《共演NG》，現落實翻拍成美劇。《共演NG》講述娛樂圈兩位著名演員，分手後一直不肯同台，直至25年後終於放下恩怨再次合作的故事。《共演NG》製作人秋元康將與《黑超特警組》男星韋史密夫（Will Smith）旗下製作公司Westbrook Studios合力炮製美劇，暫未透露主角及導演陣容。