【開箱】《語音Kimi》 高科技監聽殺人事件

素兒卡維斯透過窗戶遙望男友，鄰居亦以同一方式偷窺她，「監視」這回事其實跟科技高低無關。

【明報專訊】美國導演史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）一向緊貼時代脈搏，前作《世紀戰疫》來港取景，重現SARS黑歷史；《瘋‧魔》以iPhone手機拍攝，發掘電影製作的無限可能，無論前瞻性與實驗性都值得嘉許。新片《語音Kimi》（Kimi）剛於本月10日在影視串流平台HBO Max上架，講述現代人最關注的科技監控、保護私隱等貼身問題，同時為疫情肆虐下被迫過着居家隔離生活的市民打氣。香港觀眾可透過HBO Go同步收看。

智能程式侵犯私隱

繼去年推出《不速之客》後，史提芬蘇德堡再跟HBO Max合力炮製新片《語音Kimi》，單看片名可能蒙在鼓裏，戲中Kimi其實是人工智能助理程式，類似蘋果iOS系統中的Siri，故事講述《蝙蝠俠》女星素兒卡維斯（Zoe Kravitz）扮演主角安祖妮，任職電腦程式檢查員，透過監聽用家跟Kimi的對答，從而修正程式的錯誤。表面上是為用家提供更佳的使用體驗，道德上卻無法避開侵犯私隱的指控。

某日安祖妮從一段嘈吵的Kimi錄音片段中，隱約聽到女子遇害的案發經過，為了讓死者沉冤得雪，她決定向公司高層求助，結果卻惹禍上身，幾乎步上同一不歸路。電影的主線劇情，就像荷李活傳統懸疑片一樣，導演透過鏡頭帶領觀眾猜測「誰是兇手」，但加入Kimi這類科技元素後，趣味亦因此增添不少。

偷窺痴漢救人一命

現代人的私隱，一方面受到高科技產物的監控，然而傳統「偷窺」行為亦沒有因此而減少。住在安祖妮對面大廈的獨居男子奇雲，經常隔窗遠望她的一舉一動，不禁令人聯想起《後窗》或《窗邊女孩與對街屋中的女子》類似劇情。結局卻出人意表，她在生死存亡之際，反而是這名痴漢救她一命，世事就是如此奇妙和荒謬。

由《世紀戰疫》、《謎離藥謊》、《瘋‧魔》到《語音Kimi》，導演對於生理或心理病題材的興趣，始終如一。安祖妮患有抑鬱症和人群恐懼症，就算跟男友約好一起到寓所樓下買午餐，最後都無法踏出家門，卻因人命關天，她終鼓起勇氣，乘車返公司向上級報告。這個安排頗有鼓勵同類患者勇敢邁步向前的意圖。

戰勝疫情重獲自由

新片沒有飛車、槍戰或任何格鬥場面，但在導演的精心設計下，節奏明快而緊湊，惟片尾略嫌「主角光環」太厲害，安祖妮遭殺手綁架，明明麻醉藥力未過，竟然跑樓梯返回4樓寓所的速度，比殺手乘搭電梯還要快捷；另外，她以裝修釘槍射死殺手，手法乾淨俐落，真令人懷疑她的真正身分究竟是抑鬱症少女還是《這個殺手不太冷》的Mathilda？

表面上《語音Kimi》透過主角尋找真兇、伸張正義，某程度亦是導演對當下時代的呼應，電影以科技公司行政總裁留在書房接受傳媒的視像訪問作開始，最後以安祖妮脫下口罩跟男友上街拍拖作結束，有種戰勝疫情、重奪人生自由的況味。導演手法高明之處，在於隻字不提疫情，觀眾自能心神領會。鏡頭前的口罩、消毒濕紙巾、酒精搓手液等抗疫物資隨處可見，彷彿變成時代的符號，似跟《世紀戰疫》遙相呼應。