鄭秀文支持抗疫捐5000快測套裝 69歲張偉文安老院舍染疫 送院治療

【明報專訊】本港第五波疫情嚴峻，連日來娛樂圈先後有藝人確診，部分留家自我隔離。昨日張偉文居住的安老院舍有職員確診，經快速測試有多名院友初陽，其中包括張偉文，他已被送到醫院。監護人方俊表示張偉文未接種疫苗，亦擔心醫院爆滿能否被送上病房。林欣彤昨日在社交網透露快速測試呈陽性，疑感染新冠病毒，這幾天留家隔離。繼許冠傑、郭富城捐出合共4000套新冠病毒快速測試套裝後，鄭秀文亦響應捐出5000套，支持全城抗疫。還有ToNick主音趙善恆及玄學家七仙羽，免費派發檢測套裝予有需要人士。

69歲「靚聲王」張偉文昨日被送到廣華醫院接受治療。張偉文監護人方俊回覆《明報》稱，昨日接到安老院舍電話，稱院內有一名職員確診，院方為院友做快速測試驗出多人初陽，當中包括張偉文，已被送到廣華醫院。

監護人恐張偉文未能上病房

方俊稱好擔心張偉文情况，近日醫院爆滿，相信張偉文也未能上病房，可能要在露天地方等候，很擔心他是否夠暖或有沒有獲安排食物。方俊表示醫院沒跟他聯絡，今日會前往醫院了解情况，起碼要知道張偉文現在安置在什麼地方。方俊稱張偉文沒接種疫苗，由於他的腦退化趨嚴重，已少用電話，亦沒有帶電話到醫院，現在仍失聯。

快速檢測陽性 林欣彤居家隔離

林欣彤昨日在社交網上載兩個新冠病毒快速檢測試劑盒的照片，其中一個有兩條線，顯示結果呈陽性。她表示日前有病徵，但連續數天用快速檢測包測試，結果都是陰性。前日及昨天病情較之前嚴重，她再用檢測包都是陰性，但用另一牌子的檢測包則呈陽性，她建議大家每次用不同牌子檢測。她回覆《明報》表示︰「前幾天覺得喉嚨痛及頭痛，所以做快速測試，頭幾日check了都是陰性，到今（昨）日check到陽性。已經搵人幫手拎政府嘅樽仔再做病毒化驗，知道醫療系統最近非常爆滿，這幾天都一直留在家中自我隔離及休息，沒出門或接觸其他人。希望大家都保重身體，多謝關心。」

《健康‧旦》籌12,500快測套裝

鄭丹瑞網上頻道《健康‧旦》昨日直播7小時節目《全民七小時抗疫 Q&A》，請來多名醫學專家分享抗疫資訊。節目期間，鄭秀文致電鄭丹瑞，表示想出一分力，決定透過《健康‧旦》捐出5000套新冠病毒快速測試套裝，身體力行支持全城抗疫。另一《健康‧旦》朋友莊偉茵亦捐出500套快速測試套裝。連同許冠傑、郭富城、劉仲恆醫生及劉馬露明早前捐出的快速測試套裝，《健康‧旦》至今累計籌得12,500套快速測試套裝，預計將捐給「麥當勞叔叔之家慈善基金」及「惜食堂」，部分預留給《健康‧旦》觀眾。

趙善恆派200盒 七仙羽︰取完即止

樂隊ToNick主音趙善恆投資食店「麻辣風雲」連日蒐羅快速測試套裝，於明天（21日）中午12時在荃灣門市免費派發200盒予街坊，每人一盒；之後會繼續蒐羅更多貨量，希望疫情盡快緩和。趙善恆說︰「希望大家都健康，略盡綿力。」七仙羽前日在社交網表示︰「疫情大爆發，為人為己，每3日自己做測試。​如果你貧窮沒能力買，可以來我佛堂免費取，取完即止。​祝福大家身體健康丶長命百歲丶百毒不侵。」

娛樂組