疑與MIRROR工作人員鬧不和 AK公開叫人另謀高就

AK昨日上載黑底白字圖片，寫上「做好你自己嘅嘢，唔該，一係你另謀高就」。（網上圖片）

【明報專訊】MIRROR成員江生（Anson Kong、AK）近日與隊友王智德（Alton）拍攝MV，有份參演的組合C AllStar成員陳健安（On仔）、樂隊ONE PROMISE成員Anton、天衡先後染疫，還有兩名工作人員確診，因而爆出「MV群組」，令人心惶惶。

數分鐘後刪走圖片

AK一向性格率直，他前晚突然在Instagram（IG）限時動態上載黑底白字圖片，寫有兩行字「做好你自己嘅嘢，唔該，一係你另謀高就」。不過他在數分鐘後刪走圖片，但已被網民截圖。雖然AK未有開名，已引起很多網民有各種聯想及猜測。不少網民猜AK跟MIRROR的工作人員鬧不和，又可能跟之前MIRROR官方IG帳號引發的公關災難有關。甚至有想到是否涉及今次爆出的「MV群組」。

姜濤戶外拍劇凍到毛巾蓋頭

另外，AK隊友姜濤正忙於拍攝劇集《季前賽》，昨日天氣寒冷，他在戶外場地開工，ERROR成員193（郭嘉駿）在IG限時動態上載姜濤披着大毛巾坐在椅上取暖的視頻，聽到他問姜濤：「做乜攞咗我條巾？」姜濤邊說好凍邊將毛巾蓋着頭。

娛樂組