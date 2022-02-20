《The Penthouse》張聖圭確診停工

【明報專訊】韓國疫情嚴峻，前日錄得10萬宗確診個案再創新高，曾演韓劇《The Penthouse》的搞笑藝人張聖圭昨日確診，據報他已接種疫苗。目前主持兩個綜藝及一個電台節目，染疫後停工隔離，他透過社交媒體向受影響的工作人員致歉。

綜藝節目《Running Man》主持Haha日前確診，他跟劉在錫主持MBC節目《玩什麼好呢？》昨晚播出最新一集，劉在錫跟他視像通話，Haha坦承隔離期間「沒事可做」，不忘搞笑地介紹他入住的隔離設施。

至於日本搞笑藝人松本人志本月17日感到喉嚨不適，翌日接受檢測繼而確診。松本人志目前主持6個節目，估計大受影響。松本人志拍檔濱田雅功不屬密切接觸者，亦沒有出現病徵。

英國疫情似有緩和迹象，男團One Direction成員Niall Horan卻爆出染疫疑雲，前日他透過社交媒體撰文，感謝航空公司職員在他患病期間悉心照顧。據英國《每日郵報》引述知情人士透露，Niall日前乘坐英航期間突感不適，更在機艙內狂嘔，嚇得其他乘客不知所措，擔心他會傳播新冠病毒。其後機組人員以濕毛巾為他敷面，落機後又陪他領取行李，令他感到窩心。