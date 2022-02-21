ONE PROMISE成員強調新歡非第三者 舊愛疑憑《殘忍》寄意 林欣彤染疫揭與Anton同居

【明報專訊】林欣彤（Mag）前日自爆疑是陽性個案，令她與樂隊ONE PROMISE成員馮卓然（Anton）的戀情及同居關係意外曝光，更傳她介入Anton與拍拖7年女友Christy的感情。Anton昨日承認與Mag發展中，表示跟圈外女友Christy分手後才與Mag一起，強調Mag絕對不是第三者。不過Christy昨日凌晨在社交網上載Mag好友許廷鏗的歌曲《殘忍》，留言提到「擠迫的關係之中肯定一個要淘汰，從來從無犯錯，而離場仍是我！」似意有所指。

娛樂組

Mag前日在社交網透露，數天前開始有喉嚨痛及頭痛病徵，多次用A牌子撩鼻方式快速檢測，結果都是陰性，於是用B牌子放脷底方式檢測，結果呈陽性。她表示曾用A檢測包給同住已確診者檢測，亦呈陽性，Mag的結論是A牌子檢測包在她身上沒有用。她提到有同住的人確診，有傳媒報道該「同住人」疑是ONE PROMISE成員Anton。Anton日前拍MIRROR成員江生（Anson Kong、AK）的MV後染疫。

同樣愛狗愛音樂

據報Anton有相戀7年的圈外女友Christy，去年中前者被指跟Mag撻着，兩人除有音樂話題外，Anton是專業的狗訓練員，Mag同為愛狗之人，兩人志趣相投。他們被發現有不少親密互動，去年6月曾結伴看Serrini的九展音樂會；同年9月，穿黑色情侶裝欣賞樂隊Dear Jane紅館演唱會。之後Mag邀請Anton擔任新歌《鐵樹》的MV男主角，並有不少甜蜜鏡頭。他們在社交網亦常有互動，不避嫌打情罵俏。

稱與Mag病情不輕

過往Mag傳介入余思霆與天堂鳥成員歐喬鋒（Tyrese）的戀情，今次Mag與Anton爆出戀情及同居關係，再被指是第三者。Anton昨日回應傳媒，力撐Mag不是第三者，「首先多謝大家關心，我同Mag係發展中，而且同前任分手後先同Mag一齊，Mag絕對唔係第三者。我嘅前任係圈外人，所以都唔希望佢因為呢件事受輿論壓力。加上我同Mag病情唔輕，仍在康復階段，希望各位給予空間，最緊要大家都身體健康，疫情快啲好轉，多謝！」Mag至截稿前未有回應。

Anton前度女友Christy昨日凌晨在社交網上載Mag好友許廷鏗的歌曲《殘忍》MV，並留言：「擠迫的關係之中肯定一個要淘汰 從來從無犯錯 而離場仍是我！」配以一個裂開心心的表情符號，似憑歌寄意暗示涉三角關係。

Christy上月底曾發文訴心聲，上載與愛犬Captain的照片說，「呢段找回自己嘅日子裏，不斷用忙碌充實住自己，但每天照顧Captain嘅事卻從不假手於人，因為每天嘅親子活動時間，是我最珍惜嘅時光。互相陪伴、互相支持，一路陪着我經歷、渡過艱難日子」。Christy透露帶愛犬露營，「讓單親嘅佢感受到雙倍的，製造更多開心美好嘅母子回憶」，似宣布與男友已分手，以及由她負責照顧愛犬。她再感慨提到，「多的是你不知道的事，一定要好好防患未然」。