偕夫探女滯留加拿大 毛舜筠籲政府關注「流亡海外港人」

【明報專訊】毛舜筠（毛姐）去年聖誕跟老公到加拿大跟兩女團聚，原計劃1月5日回港拍新片，但至今她仍滯留溫哥華。昨日毛姐接受李婉華的YouTube頻道訪問大吐苦水，表示跟丈夫到加拿大前有掙扎，但已一年多沒見女兒，劇組又肯遷就她的檔期，故開心起行與家人團聚。

機票酒店改4次仍未能回港

毛姐原本1月5日回港，但航班取消，1月8日香港已實施熔斷機制，毛姐稱這段日子的經歷，可寫成劇本拍戲，形容是人生最難忘的噩夢。由於加拿大不能直航回港，要找地方轉機，但PCR檢測結果有時限要考慮 ，同時又要搵隔離酒店，毛姐稱對中途站往泰國與韓國的隔離政策也了解清楚，已成為處理回港行專家；她又透露機票、酒店改了4次仍未能順利回港，單人回港機票要5萬至7萬，加埋隔離21日的房間費用差不多逾10萬元，但仍是一房難求。

似做錯事 唔准返屋企

毛姐稱現在香港疫情嚴峻，情况跟之前不同，知道在香港確診的可以居家隔離，為何在外地回港的香港人做了檢測是陰性，還要14日隔離，覺得政府這方面可彈性處理。她苦笑說「坐監」要用好多錢，都訂不到監位，希望政府官員看到此節目會關注這班「流亡海外的香港人」。毛姐表示政府不准居民回港是難以接受，並說：「當我聽到特首宣布，甚至香港居民都唔准返嚟，呢句說話真係畢生難忘，嗰種感覺就好似阿媽同我講，你做錯事，唔准返屋企……」 她暫時計劃經泰國再回港。

娛樂組