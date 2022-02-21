《鐵拳英雄》大結局 陳展鵬反串 觀眾感驚喜

劉佩玥（右）於社交網上載跟元秋（左）的合照，開心二人再合作。（網上圖片）

【明報專訊】陳展鵬、唐詩詠、王君馨、陳山聰、姚子羚等主演的無綫劇《鐵拳英雄》前晚播映兩小時大結局，不少角色先後身亡，包括步青雲（陳展鵬飾）、步青原（鄭世豪飾）、路見雪（王君馨飾）、路向東（吳家樂飾）等。步青雲因練功及連番對戰，出現心臟衰竭，靠打兩支強心針，以及施展閻王三點手，將大奸角路向東殺死。不過芊芊（唐詩詠飾）因用針刺自己穴位增強戰鬥力，發狂將步青雲打至吐血，她自責投海自盡。

步青雲無被打死，醫生稱他心臟隨時停頓，他為尋找芊芊到酒吧反串跳舞，兩人重遇再續前緣，最後步青雲心臟停頓，死在芊芊懷中。劇中劉佩玥飾演的步青雲妹妹步青心，與細鳳姐（元秋飾）相認。網民對於結局有不少議論，有人稱情節雖然不太合理，但一班演員表現加分，有感人場面，並笑稱陳展鵬再反串有驚喜。

劉佩玥貼元秋「母女」團圓合照

劉佩玥繼《城寨英雄》後與元秋再合作，她在社交網分享與對方合照，留言：「Love U秋姐，繼《城寨英雄》後我們在《鐵拳英雄》再遇，好榮幸，好開心，細鳳和青心母女團聚，團圓。」

唐詩詠於社交網上載多張拍攝時的照片，有她跟「反串三嬌」陳展鵬、戴耀明及黃建東的合照，她說：「其實芊芊好愛大家的，佢都唔想專打自己人㗎。」

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