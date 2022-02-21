「第四者」身分曝光 陳楨怡被指搭上內地演員路宏

【明報專訊】周子揚與前港姐亞軍陳楨怡上月鬧出感情風波，陳楨怡被指另有男友Andy一腳踏兩船，又疑在無綫「收兵」涉及多名男藝人。陳楨怡日前在社交網發文認錯道歉，周子揚隨後亦撰文交代兩人相戀過程，並爆陳楨怡上月初跟他分手時，發現有「第四者」。他寫道：「她在2022年，當我們分手的時候，我仍然發現了她有另一個新的他。」大呻被欺騙。

拍網劇演情侶 疑戲假情真

昨日有報道指「第四者」的身分是31歲內地演員路宏，陳楨怡與路宏在內地拍網劇《漫影尋蹤》飾演情侶，疑日夕相對下擦出愛火。據知路宏對陳楨怡照顧有加，兩人不避嫌出雙入對，陳楨怡曾在社交網放閃，路宏陪她慶祝生日及一齊倒數迎接新年。有短片見兩人身處燈光幽暗房間自拍，路宏在陳楨怡背後甜笑。

周子揚對於路宏傳是他所指的「第四者」，他回覆《明報》說：「當時我跟Celina（陳楨怡）仍然在一起，她背叛我，隱瞞我，將我IG（Instagram）封鎖，我看不到他們的照片。然後Celina生日和新年，都跟這個男演員路宏度過，這就是我所說的第四者，就是因為這個男演員，我們大吵，然後分手，出現第四者，這就是我們的分手原因。我們2020年一齊的時候，Celina是一腳踏兩船，沒想到2022年我們分開的時候，她仍然是一腳踏兩船。」

娛樂組