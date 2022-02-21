《秘境探險》開畫收1.2億稱冠 《蜘蛛俠》湯賀蘭連續兩片登頂

《秘境探險》由麥克華堡（左）和湯賀蘭（右）主演，是今年開畫成績最好的新片。

【明報專訊】湯賀蘭（Tom Holland）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》去年12月中上映，票房大收，已進佔美國本土史上最強第3位，全球紀錄亦位列第6，他伙拍《變形金剛：殲滅世紀》男星麥克華堡（Mark Wahlberg）主演的新片《秘境探險》（Uncharted），上周五美國總統日長周末假期開畫亦報捷，單日收1540萬美元（約1.2億港元）稱冠。

《秘境探險》由拍過《毒魔》及《喪屍樂園：連環屍殺》等片的魯賓費利沙（Ruben Fleischer）執導，原定本月17日在港上映，由於戲院停業，暫未知何時登場。《秘》片講述湯賀蘭飾演的積克遇上轉數快又機智的薩利（麥克華堡飾），不單止由競爭對手變拍檔，更一同走遍全球，揭開史上最神秘的寶藏，踏上寶藏獵人之路。

美國總統日周末長假期，《秘境探險》開畫收1540萬美元（約1.2億港元），預計首周末4日票房可達4500萬至5000萬美元，暫列今年的開畫冠軍。湯賀蘭主演電影的票房最近表現斐然，《蜘蛛俠：不戰無歸》在美國上映兩個月，累收7.64億美元，僅次於《星球大戰：原力覺醒》及《復仇者聯盟：終局之戰》，暫居美國史上最高票房第3位。全球成績亦報捷，累收18.1億美元，僅次於《阿凡達》、《復仇者聯盟：終局之戰》、《鐵達尼號》、《星球大戰：原力覺醒》及《復仇者聯盟：無限之戰》，位列第6。加上《秘境探險》開畫成績佳，估計湯賀蘭的叫座力進一步提高。

卓靈達譚曾想辭演《光豬舞壯士3》

上周五美國另有兩部新片上映，電影《Dog》由《光豬舞壯士》卓靈達譚（Channing Tatum）主演，單日收504萬美元佔票房亞軍，預計首周末可收1440萬美元。該片以HBO紀錄片《軍犬：士兵最好的朋友》（War Dog: A Soldier）為藍本，講述卓靈扮演的美國陸軍Briggs接到任務，要把比利時牧羊軍犬Lulu帶到亞利桑那州，出席Lulu訓練員的葬禮，路上一人一狗培養出深刻友誼的故事。另一新片《The Cursed》是恐怖片類型，單日收59.4萬美元，排第7位，成績未如理想。

提起卓靈達譚，為了宣傳《Dog》早前受訪談及幾乎不想接演新片《光豬舞壯士3》，因為保持片中「舞男」角色的fit爆身形，付出不少。他稱做運動不足夠，還得加上節食，絕不輕鬆，而且很快就打回原形。