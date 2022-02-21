《二十五，二十一》收視新高

【明報專訊】《Start-Up》南柱赫與《勝利號》金泰梨合演韓國有線頻道tvN新劇《二十五，二十一》前晚播第3集，收視8.2%，較上集微升0.2個百分點，成為開播以來最佳成績，亦是同時段韓劇收視冠軍。香港觀眾可於Netflix收看。

《二十五，二十一》第3集講夢想當劍擊運動員的金泰梨，準備參加國家隊選拔賽，向教練要求加強訓練，激起同學兼奧運劍擊金牌運動員苞娜的鬥心，一起在夜間受訓。校隊前輩卻不滿二人私下加操，欺凌苞娜。金泰梨不滿苞娜忍氣吞聲，稱本十分尊敬她，現反覺討厭，兩人卻不知道對方是交心多時的網友。另一方面，南柱赫的父親破產後，一直與兒子分隔兩地，當他來找南柱赫時，金泰梨誤以為對方來追債，讓南柱赫避開，差點令父子無緣相見。

與南柱赫屬同一經理人公司的《鬼怪》孔劉，昨更新社交網站Instagram，上載收看《二十五，二十一》時的照片，以行動證明支持師弟的演出。

《氣象廳的人們》宋江求交往 逼朴敏英表態

另一方面，《無法抗拒的他》宋江與《金秘書為何這樣》朴敏英合演韓國有線JTBC新劇《氣象廳的人們》，前晚亦播出第3集，收視較上集升1.3個百分點至6.8%，成此劇的開播新高。

第3集講朴敏英與宋江發生一夜情後，前者希望二人保持距離。朴敏英被未婚夫兼同事尹博悔婚後，決定不再與同事拍拖。不過朴敏英感冒，宋江關懷備至，還幫她反駁尹博的無理要求等暖男行為，讓朴敏英開始動心。陷入混亂的朴敏英刻意迴避與宋江同場，後者卻逼對方表態，「你喜歡我嗎？要不要交往？」觀衆都十分期待朴敏英的答案。

文：蘇珮欣