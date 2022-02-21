【開箱】《創造安娜》 騙徒手法層出不窮

【明報專訊】紀錄片《Tinder詐騙王》早前在影視串流平台Netflix上架，引來熱烈迴響，改編真人真事的新劇《創造安娜》（Inventing Anna），同樣是靠「吹水」騙財的故事，本月11日於Netflix首播，亦登上該平台本地十大熱播榜，截至昨日，僅次於日劇《金魚妻》，位列收視亞軍。

德國假名媛混入紐約社交界

全劇9集的《創造安娜》講述將為人母的雜誌記者Vivian一心要寫出好故事，被上司委派追蹤MeToo反性侵運動，但她覺得類似新聞已是明日黃花，反而對來自德國的假名媛Anna Delvey被控詐騙案很感興趣，千方百計說服總編讓她跟進，最終下令限時兩周蒐集足夠材料成章，否則作廢。Vivian在法院旁聽期間，發現Anna不但年輕漂亮，又有個德國富爸爸，其餘資料卻一概不詳；然而Anna有本事騙了一眾銀行家、名媛的大筆金錢。Vivian先是探訪關押中的Anna，對她所言不能肯定真假，亦需要其他認識Anna的人佐證，於是陸續採訪了Anna的代表律師Todd、Anna下榻酒店時所認識的員工兼好友Neff，時裝設計師Val、名媛Nora和Talia、財務律師Alan……對於她的行騙過程有了一定掌握。

《創造安娜》中的Anna，由《黑錢勝地》茱莉亞嘉納（Julia Garner）飾演，拍過《醫人當自強》及《醜聞》等美劇的桑達拉姆斯（Shonda Rhimes）編劇及監製。跟《歡樂合唱團》監製賴恩梅菲（Ryan Murphy）一樣，桑達2017年跟Netlfix簽了沒公開年期的合約，所有創作和監製的電影及劇集，全部交由Netflix播放；截至2020年底，據報她有12個項目在進行，除了《創》劇，她另一已上架作品《柏捷頓家族：名門韻事》，是Netflix歷來最多人收看的劇集之一，第2季將於下月首播。

以雜誌記者文章為藍本

《創造安娜》中Vivian的角色，以《紐約》雜誌記者Jessica Pressler所撰寫的文章為藍本，後者另一有關脫衣舞孃詐騙華爾街精英的調查報道，已拍成電影《豔舞大盜》（Hustlers），由《五星級戀人》珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）伙拍《我的超豪男友》吳恬敏主演。劇中Vivian受男上司欺壓，跟投閒置散的長者同事坐在一起，結果衆人同仇敵愾聯合追查Anna的真正身分。《紐約》雜誌歷史悠久，專門報道有關紐約市的生活、文化與政治；劇中當Vivian向上司和總編輯提出要追蹤Anna這人物時，兩男不以為然，認為只是社交界的八卦，沒什麽新聞價值，但Vivian覺得Anna的故事不止於此，被騙的人都是城中有頭有面，為什麽她會成功？究竟這城市出了什麽問題？Jessica從一宗可能沒太多人在意的法庭案件中發掘出新聞價值，透過Anna反映了金錢掛帥大都會的一些現實。

另外，劇中的律師Todd、酒店職員Neff，以及健身教練Kacy Duke都真有其人；反而Anna的男友Chase、名媛Nora和Talia、財務律師Alan及時裝設計師Val，可能是混合多個現實中人物的原型。跟Anna一同到摩洛哥旅行的《Vanity Fair》前助理編輯Rachel，也是受害者之一，她為Anna墊支6.2萬美元旅費，搞到周身蟻。現實中的Rachel後來寫了《My Friend Anna: The True Story of a Fake Heiress》揭露了很多秘聞，據報她把版權賣了給有線頻道HBO，相信亦會拍成電影或劇集，大概可從另一角度看待此事。

騙徒的朋友也是騙徒

Anna Delvey原名Anna Sorokin，在俄羅斯出生及長大，父親是貨車司機，媽媽經營小型便利店，Anna中學時舉家移民德國追求更好的生活。她自幼就留意時裝潮流，曾入讀倫敦中央聖馬丁藝術學院，未畢業就輟學，在巴黎時裝雜誌《Purple》實習過；參加紐約時裝周期間，憑對美術及時尚的熟悉程度，善於鑑貌辨色及能言善道，加上訛稱是德國富商之後，讓她輕易混進紐約的社交圈，展開騙吃騙喝騙穿騙錢的生活。不論名流還是專業人士，莫不被她騙倒，即使劇中講述她與男友Chase為了哄騙科技富豪投資，Anna的口音曾被對方識破是俄國腔英語，但依舊蒙混過關。然而十煲八蓋，始終有通天之日，結果面對司法裁決，被送進監牢。據悉她由於行為良好，去年已獲釋，將遣返德國。有美媒指Netflix給予Anna的32萬美元版權費，法院要求有關收入繳交罰款、支付律師費，以及還債，估計她能落袋的所餘無幾。

其實劇中另一角色Billy McFarland也真有其人，講述Anna與Chase分手並離開Nora的住所後，寄居在Billy創辦的初創信用卡公司總部，當時Anna亦着手籌備基金會的計劃書，準備「騙」銀行和投資機構「泵水」。現實中的Billy跟Anna堪稱「行家」，他與饒舌歌手Ja Rule共同開發用於預約藝人演出的軟件Fyre，為了宣傳這新app，聲稱會在巴哈馬其中一個小島舉辦超豪華音樂節，並邀請Bella Hadid、Kendall Jenner等名模到場。部分門票套餐高達200萬港元，聲稱有私人飛機及遊艇接待，並有私人廚師服務。門票迅速售罄，怎料音樂節完全管理失控，不但場地容納不了5000觀眾，小島更是無水無電無廁所的荒野，臨時轉到另一小島舉行，同樣毫無準備，結果音樂節做不成，更成為一場超混亂災難，Billy最終被判詐騙罪成，跟Anna下場一樣，逃不了牢獄之災。他的故事亦拍成紀錄片《Fyre：國王的豪華音樂節》，並在Netflix播放。