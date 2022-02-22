發燒求診遇撞車意外 朱智賢禍不單行 慶幸無中招

【明報專訊】近日不少藝人先後確診新冠肺炎，朱智賢昨天在社交平台透露出現肌肉痠痛、疲倦及發燒等病徵，經3次快速測試，並分別用3隻不同牌子的快測包，結果均呈陰性，證實沒有染疫，只是冷親。不過她冒雨求診回家途中遇上撞車意外，真是禍不單行。

肌肉痠痛發冷發熱

朱智賢提到最近三天的情况，「第一天，瞓醒條腰好痠，以為是前一晚拉筋所致。到下午覺得好攰，嘗試瞓覺小休，但在被窩捲縮近一小時，手腳還是冰冷，凍到無法入睡。之後身體開始發熱，隨之而來是全身肌肉痠痛，馬上食兩粒止痛藥及做快速測試，結果是陰性。到了晚上同樣睡不着，全身好熱，踢開被又感到發冷，全身肌肉好痛，就係咁過咗一個好辛苦的晚上」。

淋雨出風癩凍到震

到了第二天早上仍未退燒，她再做一次快速測試，依然是陰性，於是決定求診，「睇完醫生打算返屋企好好休息，點知遇上小小的車輛碰撞意外，橫風橫雨又凍，仲要落車，搞咗個多小時，對鞋濕晒、頭髮又濕、風癩又出埋，凍到成個人震晒」。翌日她已退燒，又做一次快速測試，結果仍是陰性，估計只是冷親。她表示身體健康最重要，在非常時期，最好不要生病，並奉勸大家最好備有快速測試劑，否則有少許不舒服時便會騰雞。她亦叮囑大家記得著多件衫保暖。

娛樂組