恨跟楊茜堯再合作 不抗拒做情侶 羅子溢為保私隱 夾計演假夫妻

【明報專訊】羅子溢（前名羅仲謙）主演的劇集《家族榮耀》近日於無綫播映，與太太楊茜堯結緣於無綫劇《On Call 36小時》成戀人，至結婚後一直沒有再合作，現在二人身分與當年不同，今次再合作想試試感覺有什麼分別。羅子溢與太太在劇中演兩叔嫂，不是夫妻或情侶，他大呼過癮，期待與太太再合作，笑稱若演愛侶會演得假一點，想保留夫妻間的私隱。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

羅子溢稱這套劇與太太各自有另一半，覺得頗特別，與劇中演夫妻的李彩華之前並不認識，他說：「拍攝前和黃浩然及李彩華講明，我們兩公婆已溝通好，不用覺得尷尬阻礙演出。李彩華笑稱感覺很奇怪，我不跟老婆傾偈，只和她傾偈，不過要令觀眾投入，覺得我和李彩樺才是一對，所以一定要做到足。雖然沒有過分親熱戲，但我和李彩華也事先聲明在房間的戲會惜嘴、攬住瞓、瞓大髀，不會只搭膊頭，要似夫妻，李彩華都認同這演繹方法。」

羅子溢表示太太演得更放，不但與劇中老公黃浩然有吻戲，甚至與張智霖有牀戲，他說：「冇乜嘢，我是劇中演員，有看過劇本，張智霖還講笑叫我做替身，我話唔使喇，真係冇嘢，叫佢佢哋隨便演。其實也不是很激，當年太太拍《名門望族》，咬松哥（劉松仁）條脷咪仲激。」

欣賞張智霖演技 跟艾威偷師

羅子溢剛出道曾與張智霖合作電影《綁架》，當時連對白都沒有，之後再合作劇集《衝上雲霄II》，曾擔任對方演唱會嘉賓，他說：「我以前是新人，沒機會與張智霖有太多對手戲，今次就多了，我覺得他演戲好自然，有一種很獨特的模式，好值得學習和參考。」他與羅嘉良曾於劇集《無間道》合作，可惜對方今次是客串，未有機會同場，「不過大家知道羅嘉良拍這場戲，全部人都走過來看，很期待他會怎樣演，他當然沒有令我們失望」。

艾威在劇中演羅子溢舅父，他知對方有教演戲，沒有放過機會不停向艾威請教，「艾威很大方傾囊地教，教了我很多，學到很多，有很大得著，所以今次在他身上偷師，有一定程度的進步」。

網民恨睇跟楊茜堯演夫妻

羅子溢一直恨和太太再合作，想重拾當初感覺，不過接拍這套劇前，他們曾有過掙扎，「製作單位有問過我們想不想演夫妻，但以我認知，觀眾不喜歡現實兩公婆演夫妻，太太都不是好想，因為當中有些在房間的咀戲，她覺得好奇怪，若表演攤開晒畀人睇，好似冇晒私隱。我都覺得係，但套劇播出後，又有網民問點解我們不演夫妻，覺得我們好甜蜜，好想睇我們演，不過在劇中如果演她的老公，我是要出軌的」。

他笑言如有機會和太太演夫妻，不會太抗拒，最多演得假一點，「不是演現實畀大家睇，是演戲畀大家睇，不會擺太多真嘢出來，免得好似放了部攝錄機在屋企」。

戲內憎老婆 戲外好恩愛

很多人指夫妻一同開工總會吵架，羅子溢表示這情况沒有發生在他與楊茜堯身上，「可能因為太太很體貼，工作完了從不會事後檢討，我們都不會好認真去探討對方的演出，留番自由度給彼此，今次與太太角色敵對，想好好把握這種敵對氣氛，劇中成日閙交，好憎她，但拍完又沒什麼，很快抽離」。

因收工沒什麼好做，他反而和楊茜堯多了時間拍拖，「經常二人世界去食飯，回到酒店就和大女視像通話，培養了另一種感情出來，都幾好，拍了3個月，好似過了一個很長的度蜜月」。是否感情大增？他說：「本身都好好，精益求精咁啦。」

再離港工作 考慮全家同行

劇中與楊茜堯關係變成叔嫂，羅子溢稱家中小朋友太細未識睇，待子女長大再看才慢慢解釋，他笑言：「現在大女未夠兩歲，以為報新聞的男主播都是爸爸，因為她的認知，男人就是父親。」經常要離港工作，他無奈表示無辦法，「大家都知現在咩環境，每一個機會都要爭取，做父母，每行一步都不是為自己，是為了盡量給小朋友最好的，當子女長大一點，情感很豐富時，到時或會有點傷害」。

羅子溢爆太太離港工作十分掛念女兒，特地帶了女兒平時攬住的被單和公仔去聞頂癮，拍完劇回港，女兒不但忘記了母親，和他的關係還比媽媽修補得快，他說：「因為全屋得我一個男人，所以女兒對爸爸的情感較容易投入，剛開始會不記得媽媽，太太真的很傷心，花了4個月才能修補和女兒關係。」他透露《名門望族》在內地播映時反應好，可能會有下一輯，再有機會夫妻檔離港拍劇，故下次可能全家總動員去，就不用心掛掛。

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