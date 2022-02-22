契仔黃宗澤資助做「通波仔」手術 黎彼得呻無工開 向無綫求救無人理

【明報專訊】年逾70歲的黎彼得於無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「豹叔」，已好一陣子沒亮相，原來3個月前他因眼腫睇醫生，腦掃描後發現腦部有條血管收窄，在醫生建議下立即接受「通波仔」手術，現已康復。黎彼得承認動用大筆手術費後，目前經濟困難，向無綫高層求助。

手術費20萬 丁羽代付按金

黎彼得接受《明報》訪問時表示，到私家醫院檢查費用已達10萬元，再加上做手術的費用20萬，突然要用大筆金錢，他十分徬徨。兒子目前正在南京修讀中西醫課程，沒有其他家人在身邊，幸得丁羽叔幫他簽紙及代付手術按金，契仔黃宗澤（Bosco）伸出援手資助手術費，解燃眉之急，患難見真情。

黎彼得透露2004年拍攝《我的野蠻奶奶》時與黃宗澤結緣，「他非常好，好照顧我，發大達、有環境，sponsor契爺少少，但我只當向他借，他好多生意都停晒，我都不好意思騷擾他，我性格不喜歡騷擾人。我都要多謝丁羽，還錢給他時，他還請我飲茶」。

高層唔聽電話 自嘲茄哩啡

黎彼得透露目前經濟好困難，病癒後已主動聯絡無綫，但一直仍未獲安排工作，「TVB不想孭鑊，老人家郁啲就不畀返工，呢啲係好心做醜人，我聯絡他們，無人接聽，叫救命冇人睬，一個老人家坐在家裏3個月，經濟唔掂，手停口停，人都癲」。

問到有冇向無綫高層曾志偉求助，他說：「使唔使驚動高層呀？他跟我好熟，以前新藝城一齊玩，他實幫到，問題會不會出手，我冇打畀佢。我打畀珍姐（高層曾勵珍），沒有接聽電話，可能她心態係『使乜應酬你啲茄哩啡啫。』監製祥仔（林建祥）有聯絡我，話可能下個月，可能……他都愛莫能助，要聽上面指令。（生活好困難？）還可以，食住穀種先，我不會投訴得罪人，總之我已表態，不會怨天尤人。」

Bosco稱契爺有事實幫

黎彼得提到《愛．回家》一班演員好有人情味，日日向他問候，尤其湯盈盈、陳浚霆、邵珮詩，即使其他演員提出在經濟支援，他認為心領就夠，並說：「有人講呢句對白，都不會問，費事。人與人之間，牽涉金錢會有條刺，我跟契仔關係就不同。」

Bosco被爆出錢援助契爺黎彼得，他接受《明報》訪問時表示：「小事，小事不用掛口唇邊，契爺當然要幫忙啦。」

記者：鍾一虹