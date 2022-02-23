被指收逾億港元 Britney出回憶錄訴心聲

【明報專訊】現年40歲的美國樂壇天后Britney Spears，去年獲法院批准脫離父親Jamie長達13年的監護權，正式回復自由。據美媒Variety報道，Britney跟出版社Simon & Schuster已簽訂協議，將推出回憶錄詳述成名經過、歌唱事業，以及跟家人的關係，據報Britney這次出書將收取1500萬美元（約1.17億港元）酬勞。

Britney Spears自從去年重獲自由並掌握財政自主權後，已有不少出版社想爭取她推出回憶錄的合約，經過一番競爭後，有近百年歷史的Simon & Schuster勝出。雖然報道中沒提及雙方成交金額，據《紐約郵報》娛樂專頁Page Six引述知情人士透露，Britney的酬勞多達1500萬美元，是同類著作的一項紀錄。Britney在回憶錄中將會談及成名經過、音樂事業及與家人的關係，不少粉絲都期待她會爆出不為人知的內幕。

早出道早成名

Britney Spears自小愛唱歌跳舞，童年已參加衆多比賽及試鏡；11歲加盟迪士尼頻道節目《米奇老鼠俱樂部》，同期拍檔全是今日獨當一面的歌手或演員，包括後來跟Britney拍拖的Justin Timberlake、Christina Aguilera、《星聲夢裡人》賴恩高斯寧（Ryan Gosling）等。Britney於15歲簽約唱片公司，兩年後推出處女大碟《...Baby One More Time》首周已賣出超過130萬張，是美國歷來最暢銷的少女歌手。其後的《Oops!... I Did It Again》更讓她成為最快破百萬銷量的女歌手，紀錄保持了15年。1990年代末到千禧年代初是Britney的事業巔峰，曾被譽為「流行曲公主」，總唱片銷量超過1.5億張，美國市場佔了近半。

名成利就的Britney，也伴隨不少壓力；兩度閃婚的她，跟第二任丈夫Kevin Federline連誕兩子，但婚姻只維持3年；2007年Britney因精神崩潰需接受治療，翌年法庭頒令其父Jamie負責處理她的財務及健康等問題，並一管超過10年。3年前Britney的樂迷發起「釋放Britney」運動，她亦不惜跟父親Jamie對簿公堂。去年6月，Britney作供時狠批父親嚴密操控她的生活和工作，為了阻止她結婚生子，更強迫她安裝子宮環；並視她如搖錢樹，逼她每星期7日、每日10小時無間斷工作；又派保鑣及醫護人員全天候監視她，沒收其現金、信用卡、手提電話，甚至護照，令她完全喪失人身自由，「我不快樂，所以失眠、憤怒、瘋狂、抑鬱，而且每日以淚洗面」。最終法院判Britney勝訴。

今年1月，Britney Spears胞妹Jamie Lynn為宣傳回憶錄《Things I Should Have Said.》，接受美國廣播公司《早安美國》訪問，聲言是胞姐的最大支持者，又稱監管權發生時她才17歲又要生孩子，所以不大清楚。Britney當時隨即在社交網發文反擊，質疑Jamie Lynn出書是為了錢才出賣Britney的故事，又稱不會再相信任何人。

飽歷風霜的Britney Spears，有過璀璨事業，曾被長期監管，跟家人關係惡劣，所以她出回憶錄的計劃，一直被各大出版社虎視眈眈，認為必定會跟她早年的唱片一樣暢銷。