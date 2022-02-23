碧咸細仔告魯斯變身模特兒

【明報專訊】英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）與前辣妹維多利亞（Victoria Beckham）育有3子1女，大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）4月將與《變形金剛：殲滅世紀》女星妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）舉行婚禮；事業方面，由攝影師搖身一變成為廚師，據英媒報道，雖然他主持的烹飪節目每集只有短短8分鐘，卻動用62名工作人員，而且成本高達7萬英鎊（約70萬港元），所煮菜式亦十分普通，而且學藝未精飽受批評。

碧咸么子告魯斯（Cruz Beckham）本月20日剛度過17歲生日，家人送上以美國女歌手Billie Eilish為主題的大蛋糕。據報一直對音樂感興趣的他，最有機會繼承媽媽的歌唱事業，最近更成為新一期《i-D》雜誌的封面人物。照片中的他長褲退到膝蓋位置，露出白色短褲，赤裸上身，胸腹肌明顯。

至於19歲二仔羅密歐（Romeo Beckham）與模特兒女友Mia Regan拍拖近兩年，感情穩定，後者前日與「未來奶奶」維多利亞更同場看倫敦時裝周Supriya Lele的秋冬新裝展，看來Mia已完全融入家中。