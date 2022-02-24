粉絲伸援手 每月給生活費 黎彼得獲大劉捐助 感激雪中送炭

【明報專訊】71歲黎彼得在處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演「豹叔」，已有一段時間沒有在劇中出現的他，原來3個月前因眼腫求診，腦掃描後發現有兩條血管堵塞，在醫生建議下立即接受「通波仔」手術，現已康復。黎彼得承認動用大筆手術費後，目前經濟困難，曾向無綫高層求助。幸得契仔黃宗澤伸出援手資助手術費，解燃眉之急，患難見真情。富商劉鑾雄（大劉）得知他的情况，主動聯絡助渡難關，捐助每月生活費，黎彼得大讚對方是貴人，雪中送炭。

黎彼得日前透露因眼腫求診，腦掃描後發現有兩條血管堵塞，要即時做手術，到私家醫院檢查費用10萬元，手術費20萬，醫病開支大，加上病後未獲無綫安排工作，經濟陷入困境，感到徬徨無助。

消息曝光後，富商「大劉」劉鑾雄立即透過旗下劉鑾雄慈善基金伸出援手，原來大劉是黎彼得粉絲，黎彼得昨日接受《明報》電話訪問時表示，「劉生救兵如救火，冇得頂，渴時一滴如甘露，他雪中送炭，我真是遇到貴人」。

申領李嘉誠基金補貼

大劉除了撥款幫黎彼得付了手術費，同時每個月給他生活費以示支持，黎彼得說：「昨日（前日）他秘書聯絡我，已經即刻過了數。」劉鑾雄慈善基金亦確認幫助黎彼得。此外，黎彼得表示也受到富商李嘉誠的恩惠，患病時已申領李嘉誠基金1萬元補貼。

被無綫冷待 不打算續約

有報道指黎彼得今年11月才跟無綫約滿，提到下月若收到通知可復工拍《愛‧回家》，會否開工？他有感公司如此冷血，打算不跟無綫續約，又自爆曾提出提早解約，讓他可外出接其他工作遭拒絕，黎彼得大呻：「日日坐在家等開工，有訴求又唔理。」覺得欺凌老人家，很激心。

派消費券不夠貼地

另外，財政司長陳茂波昨日公布財政預算案「派糖」紓困，當中包括派發1萬元電子消費券，黎彼得說：「派10萬都冇用啦，條街靜過鬼，好多老人家住老人院不敢打針，因為有長期病患，所以不敢博。財爺在非常時期用非常措施，好正常，但覺得不夠貼地，應該派現金，派消費券，是為經濟好，但好多弱勢社群沒有打針，不能到商場店舖買日用品，如果派現金，可幫助劏房住戶，在冇錢情况下周轉。」

記者：鍾一虹